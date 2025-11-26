La Guardia Civil detiene al conductor que intentó atropellar a policías en Capdepera y estos dispararon al vehículo
Los investigadores ya habín arrestado a otros cuatro implicados en fugas en controles
La Guardia civil ha detenido al conductor del coche que intentó atropellar el pasado mes de mayo a agentes de la Policía Local de Capdepera en un control. Para evitar ser arrollado, un policía tuvo que sacar su arma reglamentaria y efectuar varios disparos. Efectivos del instituto armado le han arrestado a este joven de 24 años, de origen magrebí, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Otros cuatro implicados en estos hechos ya fueron arrestados el pasado mes de julio.
La investigación se inició después de que el pasado mes de mayo un coche con varios ocupantes en el interior se hubiera saltado varios controles en la zona de Capdepera de la Guardia Civil y de la Policía Local. A ambos les puso en peligro, al fugarse de una manera temeraria. A estos últimos, el conductor estuvo a punto de atropellarlos al no detenerse en ningún momento. Hasta el punto de que uno de los policías tuvo que utilizar su arma reglamentaria y efectuar varios disparos para evitar que fueran arrollados y temer por su integridad física y la de su compañero.
Las pesquisas de los investigadores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor condujo a la detención el pasado mes de julio de cuatro de los implicados. No obstante quedaba pendiente la detención del principal sospechoso: el conductor del coche. Este se saltó el control donde se efectuaron los disparos. Desde entonces se encontraba en paradero desconocido. No obstante ya estaba identificado y sobre él recaía una orden de detención.
Alarma social
A medida que avanzaron las indagaciones, el cerco se ha ido estrechando paulatinamente en torno al principal sospechoso. La investigación ha culminado este lunes con la detención del conductor. Se trata de un joven de 24 años, de origen magrebí. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia de Manacor decretó su ingreso en prisión sin fianza por un presunto delito de intento de homicidio.
Gracias a esta detención, la Guardia Civil considera esclarecida por completo la totalidad de los delitos cometidos, que ha acarreado el arresto de cinco personas por su presunta implicación en estos hechos. Su continua actividad delictiva había causado una gran alarma social en los municipios de Capdepera y Sant Llorenç des Cardassar.
