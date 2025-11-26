Detenida en Palma por estafar casi 150.000 euros a la empresa para la que trabajaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer que presuntamente estafó casi 150.000 euros a la empresa para la que trabajaba mediante facturas falsas de proveedores cuyos pagos ingresaba en sus cuentas personales. Los investigadores han localizado al menos 60 ingresos fraudulentos durante el último año, por lo que no se descarta que el volumen del fraude sea mucho mayor.

El pasado miércoles, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional llevaron a cabo la explotación de una investigación que se había iniciado semanas atrás, y que se inició tras recibir una denuncia del responsable de la empresa afectada.

El empresario denunciante manifestó que, durante la revisión ordinaria de los gastos, observó la existencia de varias transferencias bancarias no autorizadas supuestamente dirigidas a un proveedor habitual de la compañía. Estos pagos resultaron sospechosos, ya que esta empresa cobra sus servicios mediante recibos domiciliados y no mediante transferencias manuales.

Al revisar con mayor detalle los movimientos bancarios, el denunciante comprobó que el número de cuenta beneficiaria de dichas transferencias coincidía con la cuenta personal de una de sus empleadas. La trabajadora llevaba vinculada a la empresa desde el año 2017 y, debido a la confianza depositada en ella, disponía de la tarjeta de coordenadas y contraseñas necesarias para ejecutar pagos a proveedores.

Según las primeras conclusiones de la investigación, no fue hasta mediados de 2024 cuando la trabajadora habría iniciado un sistema fraudulento consistente en la elaboración de facturas ficticias en nombre de proveedores reales. En dichas facturas modificaba el número de cuenta legítimo por el suyo propio, desviando así fondos de la empresa hacia su patrimonio personal. Para garantizar la apariencia de legitimidad, utilizaba el mismo protocolo de pago autorizado que empleaba en su actividad ordinaria como administrativa.

Los investigadores han constatado, de momento, la realización de 60 transferencias fraudulentas, que totalizan un perjuicio económico de 147.602,89 euros. No se descarta que el importe pueda ser mayor, dado que la empleada llevaba más de siete años en la empresa y el denunciante únicamente ha revisado, por el momento, los movimientos del año en curso.

Tras ser despedida por la empresa y tener conocimiento de que sus actuaciones habían salido a la luz, la mujer entregó una carta de reconocimiento de los hechos y de la deuda generada.

Tras recopilar todos los datos, los agentes procedieron a la detención de la mujer el pasado martes como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental.