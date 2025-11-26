Un conductor ebrio se enfrenta a los policías tras estrellarse contra una rotonda en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a un español de 26 años que presuntamente atacó a los policías que trataban de someterle a un control de alcoholemia tras subirse con su coche a una rotonda en Palma. El joven quedó arrestado como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y dos delitos contra la seguridad vial: conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y negativa a someterse a las pruebas.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 20 de noviembre, sobre las diez de la noche, en la rotonda de la calle Pere Cabrer. La base del 092 comisionó a una patrulla del Distrito Litoral por un accidente de circulación. A su llegada, los agentes encontraron un vehículo sobre la isleta central y a su conductor, que presentaba síntomas evidentes de embriaguez.

Al ser informado de que se realizaría la prueba de alcoholemia, el implicado mostró una actitud hostil e intentó abandonar el vehículo. Cuando los agentes lo impidieron por seguridad, el individuo arremetió físicamente contra ellos, por lo que fue detenido.

Una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) realizó la prueba. El hombre arrojó un resultado de 0,89 mg/l en el primer intento, más del triple de la tasa máxima permitida, pero se negó de manera persistente a completar la segunda prueba preceptiva. Durante la intervención y el traslado, mantuvo una conducta violenta, profiriendo insultos y amenazas de muerte contra los funcionarios.

Tras las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido pasó a disposición judicial.