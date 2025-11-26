Condenado un menor por una agresión sexual a una adolescente en Mallorca

Un joven de dieciséis años ha sido condenado a un año de libertad vigilada y a asistir a un programa de educación sexual por una agresión sexual cometida sobre una chica, también menor, el año pasado en una localidad de la Part Forana de Mallorca.

Según considera probado la sentencia dictada por la magistrada de un juzgado de Menores de Palma, los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de marzo de 2024, cuando el joven tenía quince años, durante una fiesta en el polideportivo de la localidad.

Según declara probada la sentencia, el chico estuvo hablando con otra adolescente, de dieciséis años, y la convenció para que le acompañara al aparcamiento. Una vez allí la llevó a empujones hacia una zona apartada, donde la besó a la fuerza y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa. La víctima pudo zafarse cuando vio a un conocido y le llamó.

El juzgado considera al joven autor de una agresión sexual y le condena a un año de libertad vigilada, a asistir a un programa de educación sexual y le prohíbe acercarse a la víctima durante dos años.