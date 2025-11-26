Buscan a los dueños de estas alianzas recuperadas en Mallorca: L y M, que se casaron en 2016
La Policía Nacional hace un llamamiento para localizar a los dueños de las joyas que habrían sido robadas recientemente
La Policía Nacional de Palma ha difundido una foto de dos alianzas matrimoniales recuperadas durante una reciente actuación, y que se presume han sido robadas hace poco en la isla. Se trata de dos anillos de oro con las iniciales M y L, que contrajeron matrimonio en 2016.
Las dos alianzas han sido intervenidas recientemente y están custodiadas en las dependencias del Grupo de Robos de la Policía Nacional en Palma. Los investigadores sospechan que habrían sido sustraídas hace poco, probablemente en un domicilio de la isla. Sin embargo, por ahora no han podido localizar a sus dueños. Por ello han difundido una foto. Los anillos solo tienen como inscripción las iniciales del matrimonio, L y M, y el año del enlace: 2016.
Las personas que hayan sufrido el robo de sus anillos y que crean reconocer las joyas pueden contactar con el Grupo de Robos de la Policía Nacional en Palma.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Juzgan a cuatro turistas por violar a un amigo con una botella en Mallorca y grabar la escena
- Este es el municipio de Baleares donde más ha bajado el pricio de la vivienda