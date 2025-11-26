Buscan a los dueños de estas alianzas recuperadas en Mallorca: L y M, que se casaron en 2016

La Policía Nacional de Palma ha difundido una foto de dos alianzas matrimoniales recuperadas durante una reciente actuación, y que se presume han sido robadas hace poco en la isla. Se trata de dos anillos de oro con las iniciales M y L, que contrajeron matrimonio en 2016.

Las dos alianzas han sido intervenidas recientemente y están custodiadas en las dependencias del Grupo de Robos de la Policía Nacional en Palma. Los investigadores sospechan que habrían sido sustraídas hace poco, probablemente en un domicilio de la isla. Sin embargo, por ahora no han podido localizar a sus dueños. Por ello han difundido una foto. Los anillos solo tienen como inscripción las iniciales del matrimonio, L y M, y el año del enlace: 2016.

Las personas que hayan sufrido el robo de sus anillos y que crean reconocer las joyas pueden contactar con el Grupo de Robos de la Policía Nacional en Palma.