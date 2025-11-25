Prisión para los dos detenidos en México por el homicidio de Fede Dorcaz, el cantante argentino que residió varios años en Mallorca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México informó de la detención de dos sospechosos, que identificó como Geovanni N. y Andy N., del homicidio a tiros del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, de 29 años, que residió junto a su familia en Mallorca entre 2009 y 2015. Según las primeras investigaciones, se trataría de dos delincuentes comunes que dispararon a la víctima para robarle. Los dos detenidos han ingresado en un centro penitenciario en México.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó ayer del arresto de los dos individuos, fruto de la colaboración de la Policía y la Fiscalía mexicana, "por su participación en el homicidio de un ciudadano argentino ocurrido el 9 de octubre en Miguel Hidalgo".

Según la misma información, Andy N. fue detenido el 17 de octubre tras una persecución por un robo y Geovanni N. fue capturado el 20 de octubre tras cuatro búsquedas en diferentes localidades. "Tras la audiencia celebrada el domingo 23 de noviembre, los ohombres fueron vinculados al proceso por el delito de homicidio doloso, por lo permanecerán en el centro penitenciario".

Fede Dorcaz, el modelo argentino que pasó su adolescencia en Palma. / DM

La víctima, Federico Docazberro, de 29 años, que utilizaba el nombre artístico de Fede Dorcaz, nació en Argentina pero se trasladó a vivir a Mallorca junto a su familia a los trece años. Residió en la barriada del Coll den Rabassa hasta los diecinueve años, cuando se mudó a Nueva York a iniciar su carrera como modelo. En los últimos tiempos se había convertido en una celebridad en México, tras participar en programas como "Las estrellas bailan en Hoy", de la cadena Televisa.

Dorcaz falleció el pasado 9 de octubre tras ser atacado por varios individuos, que le persiguieron en motocicletas mientras él circulaba en coche por la avenida Periférico, en la capital mexicana, al parecer con la intención de robarle. Según apuntan varios medios del país, dos hombres le dispararon cuando trataba de huir. Uno de los tiros alcanzó al joven en el cuelo, que le causó la muerte casi en el acto.