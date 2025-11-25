Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía detiene a un menor por vender droga en Ibiza

Una patrulla identificó a cuatro chicos que consumían droga en la calle, y a uno de ellos le encontraron 80 gramos de hachís y once bolsitas con tusi

Un coche patrulla de la Policía Nacional.

Un coche patrulla de la Policía Nacional. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un menor de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, después de que se le intervinieran diferentes cantidades de hachís y tusi, la sustancia conocida como "cocaína rosa", durante un control.

El pasado jueves una patrulla vio a un grupo de cuatro menores que se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en una zona peatonal de Ibiza. Los agentes les identificaron y cachearon. Entonces descubrieron que uno de ellos llevaba un bolso escondido entre un chaquetón, que contenía 80 gramos de hachís y 11 bolsitas transparentes con tusi.

El menor que tenía dichas sustancias declaró que eran suyas. Por ello, y tras las gestiones pertinentes se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales, y se informó a sus padres de lo ocurrido. Los otros tres menores también fueron entregados a sus tutores legales. Uno de ellos fue sancionado administrativamente por tenencia de hachís.

