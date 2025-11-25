Juzgan a cuatro turistas por violar a un amigo con una botella en Mallorca y grabar la escena

Cuatro turistas alemanes están siendo juzgados en el Tribunal Regional de Essen, en Alemania a partir de hoy por violar a un amigo con una botella en su habitación de hotel durante sus vacaciones en Mallorca. Se les acusa de introducir una botella de agua en el ano de un compañero de viaje en agosto de 2024 y grabar la escena en vídeo.

Según informa el Tribunal de Essen, la presunta agresión ocurrió la noche del 29 al 30 de agosto de 2024. La víctima se encontraba de vacaciones con el grupo. El comunicado de prensa no especifica el lugar exacto. Los acusados tienen entre 18 y 50 años. Tres son de la ciudad de Dorsten y uno de Gelsenkirchen. No hay información sobre la edad de la víctima.

El grupo bebió primero en el hotel y luego en un bar. La víctima regresó solo a su habitación, que tenía una cama individual. Se acostó vistiendo únicamente calzoncillos . Según el comunicado de prensa, se encontraba en estado de ebriedad. Los acusados obtuvieron una segunda tarjeta en recepción, que les sirvió para entrar en la habitación.

El acusado principal, de 37 años, presuntamente le bajó los calzoncillos al hombre dormido. Juntos, lo pusieron boca abajo. Luego, el hombre le introdujo una botella llena de agua en el recto y la apretó, provocando que saliera agua a chorros . Los demás acusados filmaron el acto.

No está claro por qué el juicio se celebra en Alemania y no, como en otros casos de violación, en Mallorca. Tras el inicio de la vista principal el martes, se han programado cuatro fechas más : dos en diciembre y dos en enero.

Hasta cinco años de prisión

La pena por violación, según el artículo 177 del Código Penal alemán, es de seis meses a cinco años de prisión. Además, el párrafo 6 probablemente influya: «En casos especialmente graves, se impondrá una pena de prisión de no menos de dos años. Generalmente, se considera que existe un caso especialmente grave si "el autor mantiene o hace que la víctima mantenga relaciones sexuales, o realiza o hace que la víctima realice actos sexuales similares que son particularmente degradantes , especialmente si implican penetración del cuerpo (violación), o si el acto es cometido conjuntamente por varias personas."