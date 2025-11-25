Investigada en Palma una conductora por usar una tarjeta de persona con movilidad reducida falsa
La mujer es reincidente, ya que fue denunciada en 2021 por utilizar el documento de su hermano, que llevaba 16 años fallecido
La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra una mujer española de 72 años como presunta autora de un delito de falsedad documental, tras ser sorprendida utilizando una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) presuntamente falsa.
Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de noviembre, cuando agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), en el marco de la campaña "Palma Cívica", observaron un vehículo estacionado en una zona de carga y descarga frente al mercado del Olivar. El coche exhibía una tarjeta PMR, que levantó las sospechas de los agentes al presentar diversas irregularidades.
Al regresar al vehículo, la conductora ocultó la tarjeta de forma inmediata. Al ser interpelada, alegó que el documento pertenecía al antiguo propietario del vehículo, que lo había comprado en Alemania.
Se da la circunstancia de que la conductora es reincidente. En 2021 ya fue denunciada por un hecho similar, al utilizar la tarjeta caducada de su hermano, que llevaba 16 años fallecido.
Las gestiones de la Sala de Atestados incluyeron el contacto con el Ayuntamiento de Düsseldorf (Alemania), supuesto expedidor de la tarjeta, que confirmó que dicho documento no había sido emitido por ellos. Por estos hechos, se informó a la mujer de su condición de investigada no detenida y la Sala de Atestados ha remitido las diligencias a la autoridad judicial.
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Denuncia la exhumación ilegal en una tumba en el cementerio de Génova
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- La Defensora de Palma ante las reiteradas peticiones de Vox para que cierre: 'Estoy harta de esta hostilidad permanente