Investigada en Palma una conductora por usar una tarjeta de persona con movilidad reducida falsa

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra una mujer española de 72 años como presunta autora de un delito de falsedad documental, tras ser sorprendida utilizando una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) presuntamente falsa.

Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de noviembre, cuando agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), en el marco de la campaña "Palma Cívica", observaron un vehículo estacionado en una zona de carga y descarga frente al mercado del Olivar. El coche exhibía una tarjeta PMR, que levantó las sospechas de los agentes al presentar diversas irregularidades.

Al regresar al vehículo, la conductora ocultó la tarjeta de forma inmediata. Al ser interpelada, alegó que el documento pertenecía al antiguo propietario del vehículo, que lo había comprado en Alemania.

Se da la circunstancia de que la conductora es reincidente. En 2021 ya fue denunciada por un hecho similar, al utilizar la tarjeta caducada de su hermano, que llevaba 16 años fallecido.

Las gestiones de la Sala de Atestados incluyeron el contacto con el Ayuntamiento de Düsseldorf (Alemania), supuesto expedidor de la tarjeta, que confirmó que dicho documento no había sido emitido por ellos. Por estos hechos, se informó a la mujer de su condición de investigada no detenida y la Sala de Atestados ha remitido las diligencias a la autoridad judicial.