Un incendiario prende fuego a 55 contenedores y papeleras en Sant Lluís, en Menorca

Un incendiario de edad avanzada, residente en la localidad menorquina de Sant Lluís, desplegaba una actividad delictiva frenética para prender fuego a contenedores y papeleras de su municipio de manera intencionada. A este individuo se le atribuyen la quema de 55 depósitos y elementos del mobiliario urbano. El importe total de los daños se estima en torno a los 44.000 euros. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Lluís le han detenido este lunes por un presunto delito continuado de daños intencionados mediante incendios.

En abril del pasado año, esta persona ya fue investigado por prender fuego a 44 contenedores de reciclaje en el término municipal de Sant Lluís, donde él mismo reside. El importe de los daños ascendía a 35.000 euros. Los incidentes cesaron temporalmente, pero el pasado mes de febrero decidió volver a las andadas. Prendió fuego, presuntamente, a unos 11 depósitos desde entonces por valor de otros 9.000 euros.

El método que utilizaba este sujeto consistía en colocar un dispositivo incendiario dentro del contenedor de papel y cartón o en las papeleras. Estos elementos ardían intensamente en pocos minutos. El fuego se propagaba de un contenedor a otro con suma rapidez y causaba daños de una elevada cuantía.

Alarma social

A raíz de esta sucesión de incendios, se generó una gran alarma social en Sant Lluís. Los fuegos con una gran virulencia se sucedían con mucha frecuencia. Las dotaciones de bomberos se tenían que movilizar de una forma continúa. Las grandes llamas afectaban también a la circulación de vehículos y a los transeúntes.

Para tratar de dar con este incendiario, un equipo multidisciplinar compuesto por agentes de la Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y por efectivos de la Policía Local de Sant Lluís. La investigación dio sus frutos y el sospechoso, de origen sudamericano, fue detenido en la mañana de este lunes por un presunto delito continuado de daños mediante incendios intencionados.

Los investigadores elaboraron informes policiales e instruyeron el correspondiente atestado para acreditar la actividad delictiva de este individuo. Tras su detención, fue puesto a disposición del juez de guardia en los juzgados de Maó.