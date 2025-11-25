Detienen a un atracador en Palma por dos violentos asaltos a un anciano y en un supermercado

Un asaltante desplegó una gran violencia en dos atracos perpetrados este mes de noviembre en Palma. En uno de ellos, le arrebató una cadena de oro del cuello de un tirón a un anciano cuando caminaba por la calle. En un supermercado, este delincuente con una compinche golpearon a los trabajadores al sustraer bebidas alcohólicas y huir a la carrera. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de robo con violencia. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Ante la existencia de estos violentos atracos durante este mes de noviembre, agentes del Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro de la Policía Nacional abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Una víctima era un transeúnte y las otras eran los empleados de un supermercado, Ambos asaltos los perpetró en la calle Manacor de Palma.

El primero de los atracos tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde del pasado 14 de noviembre en dicha calle. Un hombre de edad avanzada paseaba por una confluencia de la misma cuando notó cómo un joven le seguía a escasos metros de distancia. En un momento dado, este individuo se situó detrás de él, le agarró una cadena del cuello y se la arrancó de un fuerte tirón. Tras apoderarse de esta, escapó del lugar a la carrera.

"Violencia desmedida"

El otro atraco lo perpetró este delincuente acompañado de una mujer en un supermercado de la calle Manacor. La encargada denunció que estos malhechores habían empleado una "violencia desmedida" para robarle botellas de alcohol. Cuando los trabajadores advirtieron la sustracción, la pareja arremetió contra ellos y les golpearon antes de emprender la huida a la carrera.

Gracias a la descripción física aportada tanto por el peatón asaltado como desde el supermercado, los investigadores de la Policía Nacional lograron identificar a los dos presuntos atracadores. El hombre fue detenido este lunes como presunto autor de dos delitos de robo con violencia. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Mientras, los agentes encargados del caso han emitido una orden de búsqueda para la localización y detención de la mujer que había participado con este atracador en el asalto en un supermercado de la calle Manacor para robar bebidas alcohólicas. La investigación sigue abierta y, por el momento, se desconoce el paradero de esta atracadora.

