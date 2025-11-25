Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La acusada de la muerte de su suegro niega haber provocado el incendio

EFE

La mujer juzgada por un jurado popular por su presunta implicación en el incendio que costó la vida a un anciano en Eivissa negó ayer cualquier relación con los hechos. La acusada, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable, aseguró que «nunca» acudió de madrugada a la vivienda de la víctima, su suegro, para prenderle fuego. Durante su declaración, la procesada respondió solo a las preguntas de su abogada y rechazó de forma tajante las acusaciones.

