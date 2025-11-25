La acusada de la muerte de su suegro niega haber provocado el incendio
La mujer juzgada por un jurado popular por su presunta implicación en el incendio que costó la vida a un anciano en Eivissa negó ayer cualquier relación con los hechos. La acusada, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable, aseguró que «nunca» acudió de madrugada a la vivienda de la víctima, su suegro, para prenderle fuego. Durante su declaración, la procesada respondió solo a las preguntas de su abogada y rechazó de forma tajante las acusaciones.
