Sorprenden a un menor en Nou Llevant conduciendo sin carné un coche con el cristal del parabrisas roto y con las luces fundidas

Un menor de 17 años, sin edad aun para obtener el carné de conducir, iba al volante de un coche con el cristal del parabrisas roto y las luces fundidas en Nou Llevant. Agentes de la Policía Local de Palma han sorprendido al adolescente y le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde del pasado 18 de noviembre en la calle Barranquilla del barrio palmesano de Nou Llevant. Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad de la Policía Local de Palma observaron cómo un coche circulaba con notorios desperfectos que afectaban considerablemente a la seguridad vial. Entre estos se encontraba el cristal del parabrisas delantero roto y las luces fundidas.

Al percatarse del riesgo evidente que suponía que este vehículo estuviera circulando, los agentes interceptaron el coche. Al ser requerido para que se identificara, el conductor proporcionó datos falsos. Después de realizar varias gestiones, los policías le identificaron y comprobaron que se trataba de un menor de edad. Por tanto, no había obtenido el carné de conducir y carecía de cualquier tipo de permiso. Este indicó que le habían prestado el turismo.

Fiscalía de Menores

Los policías constataron que el turismo carecía de seguro obligatorio y de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Por este motivo el coche fue denunciado y retirado al depósito municipal. Asimismo, los agentes localizaron a los padres del menor y les informaron de lo sucedido. La Policía Local de Palma ha remitido el atestado a la Fiscalía de Menores.