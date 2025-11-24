Un quinto detenido de la manifestación propalestina de Palma por acometer contra la Policía
Cautro hombres han y una mujer han sido arrestados por tirar petardos y un presunto delito de atentado
La manifestación propalestina, que discurrió por las calles del centro de Palma el pasado 5 de octubre, ha desencadenado un quinto detenido. Agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional han identificado a un joven y le han detenido por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Otros cuatro hombres y una mujer también han sido detenidos por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y por tirar petardos.
La manifestación que se celebró el pasado 5 de octubre discurrió por las calles del centro de Palma. Para garantizar que el evento discurriera con tranquilidad, efectivos de la Unidad de intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplegaron para evitar que hubiera algún incidente.
La práctica totalidad de la movilización discurrió con normalidad y el comportamiento correcto fue la tónica predominante durante el recorrido. De repente un grupo minoritario con el rostro cubierto y vestidos de negro empezó a tirar petardos y bengalas encendidas en el interior de papeleras y contenedores. Además, un vecino dijo que habían tirado petardos a su balcón.
Empujones, patadas y manotazos
Cuando la manifestación concluyó, agentes de la Policía Nacional acudieron a identificar a las personas que, supuestamente, habían lanzado los petardos. En ese preciso instante, alguien lanzó un objeto contundente contra el casco de un policía. A continuación integrantes de este grupo agredieron con empujones, patadas y manotazos a los agentes.
La Brigada de Información de la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Esta ha concluido con la detención de cuatro hombres y una mujer por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos.
