Increpa a pasajeros del tren de Inca y le detienen por desodebiencia

Un pasajero del tren de Inca se dedicó a increpar al resto de usuarios. Después de mostrar una actitud agresiva, vigilantes de seguridad le redujeron al ver que no deponía su actitud. Agentes de la Guardia Civil han detenido este hombre de 57 años, noreuropeo, por un presunto delito de resistencia y desobediencia.

Así, este pasajero del tren de Inca había estado increpando al resto de usuarios. Hasta el punto de que los vigilantes de seguridad de la estación de la capital del Raiguer fueron alertados de la presencia de un individuo agresivo en el convoy. De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó de inmediato al lugar.

Actitud agresiva

Cuando los efectivos del instituto armado llegaron a este punto, el sujeto seguía sin deponer su actitud agresiva. A continuación procedieron a su detención y le trasladaron a las dependencias policiales por un presunto delito de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.