Envían a prisión a un ladrón por al menos 15 robos en viviendas de Mallorca

Un ladrón utilizaba una ventana abierta o bien la forzaba para acceder al interior de un domicilio de Mallorca y saquear todos los objetos de valor que encontraba a su paso. Agentes de la Guardia Civil han detenido a este delincuente de 35 años, natural de la isla, por al menos 15 robos y hurtos en viviendas de Alcúdia, Pollença, Santa Margalida, Binissalem, Sineu y Vilafranca de Bonany. Al ser puesto a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

A raíz de una oleada de robos en domicilios de la Part Forana de Mallorca, del norte de la isla, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pollença- Alcúdia iniciaron las pesquisas para capturar al escurridizo delincuente. Los investigadores del instituto armado llevaban varios meses tras su pista. En uno de sus últimos golpes, el malhechor fue plenamente captado por las cámaras de seguridad de las viviendas donde había accedido. Esto ocurrió en la zona de Mal Pas y Bonaire de Alcúdia.

Después de visionar con detenimiento la grabación de las cámaras de seguridad, los investigadores de la Guardia Civil lograron identificar plenamente a este hiperactivo ladrón en domicilios de Mallorca. A este se le relacionó con la utilización de un vehículo para cometer otros robos. Así, una vez localizado, los agentes del instituto armado procedieron a su detención.

Mismo 'modus operandi'

Ante el hallazgo de nuevos indicios, los investigadores de la Guardia Civil ampliaron las pesquisas a otros delitos que este delincuente habría cometido desde el pasado mes de julio hasta este mes de noviembre a otros municipios. Así, los agentes encargados del caso han relacionado a este ladrón con al menos 15 robos en viviendas. En algunos de estos inmuebles, había moradores en el interior cuando perpetró el delito. Los testigos presenciales identificaron al malhechor tras un reconocimiento fotográfico.

El 'modus operandi' de este ladrón siempre era igual y se trasladaba al lugar siempre en un mismo coche. Cuando se encontraba ante el inmueble, buscaba una ventana abierta o bien la forzaba y solo sustraía dinero y, en alguna ocasión, joyas de gran valor. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión sin fianza.