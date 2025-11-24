Un burro muere y otro resulta herido tras ser atropellados frente a la UIB
El animal muerto ha sido trasladado a Son Reus
EP
Un burro ha muerto y otro ha resultado herido tras ser atropellados en la madrugada de este lunes frente a la UIB.
Fuentes de la Guardia Civil han explicado que el suceso ha tenido lugar sobre las 05.00 horas de este lunes en la carretera de Valldemossa. El conductor del vehículo ha resultado ileso.
El animal muerto ha sido trasladado a Son Reus mientras que el herido ha sido trasladado a un centro de recuperación. Ahora, los agentes tratan de localizar al propietario de los animales.
