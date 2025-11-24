Dos asaltantes agreden a un joven en Son Gotleu para robarle el móvil: "¡La próxima vez, la paliza será con cuchillos!"

"¡La próxima vez, la paliza será con cuchillos!". Con esta amenazadora frase dos asaltantes, de origen argelino, se dirigieron a un hombre, uno de ellos le arrebató el teléfono móvil después de que un grupo le rodeara en una calle del barrio palmesano de Son Gotleu. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos atracadores, que actuaron en un tumulto, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde del pasado jueves en Son Gotleu. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia cuando fueron alertados de que fueran a dicho barrio con carácter urgente. Desde el 091 se les requirió, ya que varias personas se encontraban peleando en la vía pública.

En el preciso instante en el que los policías llegaron al lugar, observaron que había un gran número de personas en la calle. Un hombre se acercó a ellos y les requirió. Este dijo que acababa de sufrir un atraco perpetrado presuntamente por un grupo de jóvenes de origen argelino. Muchos de los que se encontraban en este tumulto habrían participado en el mismo.

La víctima refirió que, mientras era golpeada por el grupo de jóvenes, uno de ellos aprovechó para robarle el teléfono móvil. Acto seguido profirió una amenaza contra él. "¡La próxima vez será con cuchillos!", espetó.

Cuando los agresores dejaron de golpear al hombre, este observó cómo los integrantes del grupo se separaban y se alejaban del lugar. El presunto autor, del atraco junto con otro joven, se introdujeron en un establecimiento cercano. El afectado aportó la vestimenta y las características físicas de estos. Tras estas manifestaciones, los agentes dieron una batida por las calles adyacentes para tratar de localizar a los miembros del grupo que participaron en la agresión y el atraco. Una testigo les informó de que el presunto asaltante se encontraba escondido en un bar cercano.

Orden de búsqueda

Cuando los agentes entraron en dicho establecimiento, se toparon con un individuo cuyas características físicas coincidían plenamente con las aportadas por la víctima. Y la testigo. Tras identificarle, los policías le detuvieron por presunto delito de robo con violencia. Después de esta detención, agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría Centro de la Policía Nacional prosiguieron con las pesquisas para el total esclarecimiento de estos hechos. El presunto autor material del atraco y la sustracción del móvil quedó plenamente identificado.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional localizó al sospechoso. A este le constaba una orden de búsqueda y detención y fue arrestado por un presunto delito de robo con violencia. A continuación fue trasladado a dependencias policiales. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.