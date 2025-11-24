Acepta dos años de prisión por violar a una menor de 16 años en su domicilio de Palma

"Si has venido a mi casa, es para hacer algo", le espetó un joven de 20 años a una menor de 16 años antes de violarla en su domicilio. La Audiencia de Palma ha condenado al acusado a dos años de prisión por este delito, aunque su ingreso en la cárcel queda en suspenso con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos cinco años. Como atenuantes, la sala ha apreciado dilaciones indebidas por causas ajenas al encausado y la reparación del daño. Antes del juicio, el procesado ha consignado en el juzgado 4.000 euros para cubrir la responsabilidad civil por daños morales, con 1.000 euros añadidos. La defensa y el fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad.

Los hechos que se han juzgado la mañana de este lunes en la Audiencia de Palma tuvieron lugar el 6 de junio de 2021 en Ciutat. El joven, que contaba entonces con 20 años, había invitado a su domicilio a una adolescente de 16 años. Sobre la una de la madrugada, la menor se dispuso a dormir en la vivienda.

El ahora condenado invitó a pasar al dormitorio a la menor, donde había dos camas. Ella se acostó en una de las camas y, desde el primer momento, dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales y que solo pretendía dormir.

"Me han violado"

El joven hizo caso omiso a los requerimientos que la adolescente le había hecho y comenzó a hacerle tocamientos a lo que esta se negaba. "Si has venido a casa es para hacer algo", le soltó el ahora condenado. Acto seguido la cogió fuertemente del cuello y "con ánimo de satisfacción sexual", precisa el fiscal en su escrito, la penetró vaginalmente sin preservativo. En cuanto pudo zafarse de él, la menor salió de la casa. A continuación mandó mensajes a sus amigos en los que decía "Me han violado".

El fiscal pedía inicialmente para el acusado una pena de seis años de prisión por un presunto delito de agresión sexual. Fruto del acuerdo de la defensa del procesado con el fiscal, tras haber consignado el acusado 4.000 euros antes del juicio, el representante del Ministerio Público ha accedido a rebajar la pena a dos años de prisión, con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

En