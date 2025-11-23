Sorprenden a un conductor ebrio, en dirección contraria y sin luces en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un conductor que circulaba ebrio, sin luces y en dirección contraria. El acusado, de 61 años, está imputado por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre, hacia las diez de la noche. Una mujer informó a una patrulla de que un hombre deambulaba por la zona de La Llotja en un evidente estado de embriaguez. Los policías localizaron al individuo y le preguntaron si tenía intención de conducir, advirtiéndole de que en ese estado no podía hacerlo. El hombre dijo no tener coche y los agentes continuaron con sus labores de patrullaje.

Poco después, los mismos policías observaron que un vehículo circulaba sin luces y en sentido contrario por la calle del Moll. Al darle el alto, comprobaron que el conductor era el mismo hombre identificado minutos antes. Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una tasa que casi cuadruplica el máximo legal permitido.

Por estos hechos, el conductor fue citado para un juicio rápido en calidad de investigado no detenido. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y la Sala de Atestados remitió las diligencias al juzgado.