Piden seis años de cárcel para un hombre por violar a una menor

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará esta próxima semana a un hombre acusado de violar a una menor con la que había quedado. La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la madrugada del 5 de junio de 2021 en la casa de la víctima, ubicada en Palma. La menor se acostó en una de las dos camas de la habitación y el procesado, pese a que la víctima ya le había manifestado su negativa a realizar ningún acto de carácter sexual, se metió con ella y la sometió a tocamientos.

Como la joven se quejaba, el hombre le dijo que si había ido hasta su casa era «para hacer algo», tras lo que la agarró del cuello y la violó.

En un momento dado la víctima consiguió zafarse, huyó del domicilio y puso los hechos en conocimiento de dos de sus amigos, según la Fiscalía.