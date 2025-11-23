Tribunales
Macrojuicio a 21 acusados de traer cocaína y marihuana a la isla
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes la vista previa para los 21 integrantes de una banda acusados de introducir cocaína y marihuana procedente de la península en Mallorca.
La Fiscalía solicita penas de prisión que suman un total de 191 años y multas que se elevan hasta los 42,8 millones de euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar al menos entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Durante este tiempo supuestamente se dedicaron a traer importantes cantidades de marihuana y cocaína a Mallorca desde la península. Para ello ocultaban la droga en diferentes vehículos que embarcaban en ferri hasta la isla, donde la almacenaban y la distribuían o bien de forma directa a los consumidores o a pequeños traficantes. La banda estaba liderada por uno de los acusados, quien se encargaba de adquirir los estupefacientes y organizar su entrada en Mallorca coordinando a los conductores de los vehículos.
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- Los nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma ya multan
- Muere un hombre tras caer al mar con su coche cuando salía del ferry en el puerto de Ciutadella