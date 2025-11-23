Macrojuicio a 21 acusados de traer cocaína y marihuana a la isla

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes la vista previa para los 21 integrantes de una banda acusados de introducir cocaína y marihuana procedente de la península en Mallorca.

La Fiscalía solicita penas de prisión que suman un total de 191 años y multas que se elevan hasta los 42,8 millones de euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar al menos entre septiembre de 2021 y junio de 2022. Durante este tiempo supuestamente se dedicaron a traer importantes cantidades de marihuana y cocaína a Mallorca desde la península. Para ello ocultaban la droga en diferentes vehículos que embarcaban en ferri hasta la isla, donde la almacenaban y la distribuían o bien de forma directa a los consumidores o a pequeños traficantes. La banda estaba liderada por uno de los acusados, quien se encargaba de adquirir los estupefacientes y organizar su entrada en Mallorca coordinando a los conductores de los vehículos.