Dos detenidos por un violento atraco a plena luz del día en la plaza de España de Palma
Los acusados dieron una paliza a dos personas para quitarles un teléfono, un reloj y dinero en una parada de autobús
La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por un violento atraco cometido a plena luz del día en una parada de autobús en la plaza de España de Palma. Los acusados, ambos rumanos, agredieron a las víctimas para quitarles un reloj, un teléfono y dinero. Los afectados sufrieron diversas lesiones y tuvieron que recibir asistencia médica.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la mañana. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron alertados por la sala del 091 de que se había producido un robo violento en las inmediaciones del parque de ses Estacions.
Las víctimas explicaron a los agentes que estaban esperando el autobús cuando dos jóvenes se les acercaron y les pidieron un cigarro. En ese momento, y sin mediar palabra, comenzaron a agredirles, causándoles numerosas heridas y hematomas. Ambos tenían restos de sangre en la ropa.
Grabados
Según contaron les sustrajeron un teléfono móvil y un reloj, así como dinero. Los dos ladrones huyeron a la carrera pero fueron grabados por una de las victimas, que aportó el vídeo a la Policía. Dada la gravedad de las lesiones que presentaba una de las víctimas, los agentes solicitaron asistencia sanitaria y los dos afectados fueron trasladados a un hospital para ser atendidos. Precisaron precisaron puntos de sutura y habían sufrido fracturas en la cara.
Los policías dieron varias batidas por las calles cercanas y ampliaron el radio de búsqueda hasta la barriada de Son Gotleu, donde finalmente fueron localizados los delincuentes. Durante el cacheo, los agentes encontraron el reloj y el dinero y los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.
Otro atraco
Uno de los acusados autores ya fue detenido por un robo con violencia el pasado día 16 de noviembre en la zona de la Playa de Palma. En ese caso, una mujer extranjera denunció que, cuando paseaba junto con su pareja, fue abordada por un joven que le agarró fuertemente del bolso. Debido a la violencia ejercida, la mujer cayó al suelo y fue arrastrada varios metros. El agresor cogió 30 euros que llevaba en la cartera y se dio a la fuga.
Un agente de la Policía Nacional, libre de servicio y testigo de los hechos, consiguió interceptar al presunto autor procediendo a su detención in situ como presunto autor de un robo con violencia. El juzgado de guardia ordenó el ingreso en prisión de los dos detenidos.
