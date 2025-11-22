Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una conductora al volcar su coche en Valldemossa

Los bomberos han rescatado a la mujer, que ha sido trasladada en ambulancia a Son Espases

Bomberos y sanitarios atienden a la conductora.

Bomberos y sanitarios atienden a la conductora. / BOMBERS DE MALLORCA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Una conductora ha resultado herida hoy al volcar su coche en Valldemossa. La víctima ha tenido que ser rescatada por los Bombers de Mallorca y ha sido trasladada después a Son Espases. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

El accidente se ha producido poco después de las siete y media de la mañana de este sábado. La mujer ha perdido el control de su coche, se ha salido de la carretera y ha acabado volcando.

Los Bombers de Mallorca han movilizado a sus efectivos del parque de Sóller, que han excarcelado a la víctima. Los sanitarios han comprobado después que presentaba diversas lesiones y la han trasladado en ambulancia al hospital.

TEMAS

