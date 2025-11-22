Herida una conductora al volcar su coche en Valldemossa
Los bomberos han rescatado a la mujer, que ha sido trasladada en ambulancia a Son Espases
Una conductora ha resultado herida hoy al volcar su coche en Valldemossa. La víctima ha tenido que ser rescatada por los Bombers de Mallorca y ha sido trasladada después a Son Espases. La Guardia Civil investiga las causas del siniestro.
El accidente se ha producido poco después de las siete y media de la mañana de este sábado. La mujer ha perdido el control de su coche, se ha salido de la carretera y ha acabado volcando.
Los Bombers de Mallorca han movilizado a sus efectivos del parque de Sóller, que han excarcelado a la víctima. Los sanitarios han comprobado después que presentaba diversas lesiones y la han trasladado en ambulancia al hospital.
