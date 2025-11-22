Dos detenidos por robar herramientas valoradas en 3.000 euros en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos jóvenes que robaron herramientas valoradas en 3.000 euros en una furgoneta. Los delincuentes, ambos argelinos, se colaron en un aparcamiento, forzaron el vehículo y se adueñaron del material. Al ser sorprendidos, amenazaron a los agentes con armas blancas para escapar, aunque fueron capturados tras una persecución. Ambos han ingresado en prisión por delitos de robo con fuerza y atentado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las diez y media de la noche, en el interior de un aparcamiento en el barrio de Son Oliva. Un vecino alertó al 091 de que dos jóvenes estaban en el aparcamiento en actitud sospechosa.

Una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió al lugar y sorprendió a los acusados junto a una furgoneta con una caja con herramientas a su lado. Al verse sorprendido, esgrimieron una navaja y un cuchillo y amenazaron de muerte a los policías.

Armas incautadas a los acusados. / POLICÍA NACIONAL

Los dos jóvenes emprendieron la huida por separado y fueron perseguidos por los agentes. Uno de ellos fue capturado a unos 500 metros del lugar. Opuso una fuerte resistencia hasta que finalmente pudo ser esposado. El otro fue localizado en el interior de un bar, escondido en los baños. Pese a que lanzó patadas y puñetazos, fue también reducido y detenido.

Los agentes comprobaron que la puerta de la furgoneta había sido apalancada y que del interior habían sustraído cajas de herramientas. Los policías recuperaron los efectos robados y los entregaron a su propietario, que los valoró en unos 3.000 euros.

En el lugar del robo los agentes intervinieron las dos navajas que habían utilizado antes de huir del lugar. Los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y atentado, pasando ambos a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para los mismos.