Condenada por malos tratos y amenazas a su hija de siete años: "Te voy a tirar por el balcón"

Una mujer ha sido condenada a dos años y siete meses de prisión por agredir y amenazar de muerte a su hija, una niña de siete años, en Palma. La sentencia relata que la mujer propinó patadas y puñetazos por todo el cuerpo a la menor, que precisó asistencia médica. También le dijo varias veces que iba a matarla: "Te voy a tirar por el balcón", le espetó, además de insultarla y decirle que su padre no la quería. El fallo, ratificado ya por la Audiencia Provincial, declara a la acusada autora de delitos de lesiones en el ámbito familiar y contra la integridad moral y le impone una orden de alejamiento de la niña y la retira la patria potestad.

Los hechos ocurrieron en el mes de julio de 2022 en el domicilio donde la acusada, que tenía entonces 39 años, convivía con su hija. Según declaró probado un juzgado de lo penal de Palma, la mujer amedrentó en varias ocasiones a la pequeña diciéndole que la iba a acuchillar, a envenenar y a tirarla por el balcón. Además, "con ánimo de menoscabar física y psicológicamente" a la pequeña, la insultó con expresiones como "gorda, fea, puta, zorra" y le decía que su padre, de quien la acusada se había separado, no la quería.

Patadas y puñetazos

La niña fue también víctima de agresiones físicas al menos durante una semana. La mujer le propinó "en repetidas ocasiones" puñetazos y patadas por todo el cuerpo. De hecho, cuando su padre descubrió lo ocurrido y la llevó a un centro médico, los facultativos detectaron diversos hematomas en la cara, los hombros, los brazos y las piernas provocados por los golpes de su madre. La niña tardó cinco días en recuperarse de estas lesiones. El hombre presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación y detuvo a la mujer.

La magistrada que enjuició el caso impuso a la madre un año y once meses de cárcel por un delito contra la integridad moral y otros once meses de prisión por lesiones en el ámbito familiar. La defensa de la acusada presentó un recurso ante la Audiencia Provincial. Por un lado, reclamó que se apreciara una atenuante de drogadicción, pues sostenía que tenía sus facultades alteradas por el consumo de estupefacientes cuando ocurrieron los hechos. Para apoyar su tesis, aportó un informe médico sobre sus adicciones. De este modo, pidió que la pena por el primer delito se rebajara a seis meses de cárcel.

Drogadicción

El tribunal de la sección primera de la Audiencia ha rechazado esta petición. La sala explica que el informe aportado se basa en un análisis del cabello realizado en 2024, por lo que no hay evidencias de que cuando ocurrieron los hechos estuviera afectada por el consumo de drogas.

Por otro lado, la defensa pidió que la condena por el delito de lesiones fuera revocada y sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad. Los magistrados también rechazan esta petición por la "gravedad" de los hechos, ya que "no se trata de una sola agresión, sino varias", lo que a su entender "impide plantearse una pena diferente a la impuesta". El fallo destaca, en este sentido, "la vulnerabilidad de la menor" y "la existencia de variadas lesiones".

La sentencia, además de las condenadas de dos años y siete meses de cárcel, ordenan a la acusada indemnizar a su hija con 160 euros.