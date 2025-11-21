Muere un hombre en Menorca tras caer con su coche al mar en Ciutadella
EP
Un hombre de 67 años ha fallecido este jueves después de caer al mar con su vehículo en el Puerto de Ciutadella, según ha informado SAMU 061.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.17 horas de ayer cuando la central de coordinación recibía una alerta de la caída al agua de un vehículo desde el muelle del Puerto de Ciutadella.
En un principio, se desconocían el número de personas que podía haber en el interior del turismo.
Ante ello, se activa una Unidad de Soporte Vital Avanzando, otra de Soporte Vital Básico y un medico del PAC de Ciudadela. Los bomberos rescatan una única victima en parada cardiorrespiratoria y, tras intentar reanimar al varón por parte de una de las unidades asistenciales el paciente es exitus.
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- ¿Nevará hoy en Mallorca? La regla de los “nivofrikis” es clara: 'Con viento de mistral, no nieva