Arrebata el móvil a una madre cuando paseaba con su hijo de la mano en el Arenal y se burla de ella
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 26 años por un presunto delito de robo con violencia
Un ladrón se acercó corriendo a una madre cuando paseaba de la mano con su hijo en el Arenal de Llucmajor y le arrebató de un tirón el teléfono mientras esta estaba hablando. La víctima le persiguió, pero no logró darle alcance. Al verla, el malhechor se burló de ella. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 26 años por un presunto delito de robo con violencia.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre en el Arenal de Llucmajor. Una madre paseaba por la zona con su hijo de la mano mientras iba hablando por el teléfono móvil. En ese momento, un sujeto se acercó corriendo de manera sorpresiva por la espalda y le arrebató el terminal de un fuerte tirón y se daba a la fuga. La progenitora intentó ir tras el ladrón, pero no le consiguió dar alcance. Al ver esta situación, el delincuente se burló de su víctima.
Agentes de la Guardia Civil recibieron la denuncia que la víctima había interpuesto ante la Policía Nacional y se encargaron del caso. A continuación realizaron las correspondientes pesquisas para tratar de localizar al ladrón.
Investigación
Como consecuencia de estas indagaciones, los efectivos del instituto armado identificaron y dieron con el paradero de este sujeto. A continuación este joven de 26 años fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.
