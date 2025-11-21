El juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo se repetirá en marzo

El juicio por la muerte de una bebé que fue arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Manacor) se repetirá en marzo del año que viene. Un nuevo jurado popular deberá decidir sobre la culpabilidad de la madre y los tíos de la niña, después de que la primera vista oral quedara anulada por las irregularidades de un perito. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para dos de los acusados por asesinato con la agravante de parentesco y una multa para el tercero por omisión del deber de socorro.

La Audiencia ha comunicado ya a las partes que el segundo juicio se celebrará entre el 13 y el 20 de marzo de 2026 y que estará presidido por la magistrada Samantha Romero. La jueza que dirigió el primer juicio decretó la nulidad y disolvió el jurado popular por las dudas sobre el perito de las defensas, que declaró que la niña nació muerta, y que será investigado judicialmente por no haber acreditado la titulación necesaria para actuar como especialista en Medicina. Su tesis rebatía las conclusiones de los forenses, que concluyeron que la bebé estaba viva.

En el banquillo de los acusados se sientan la madre y los tíos de la bebé por arrojarla a un contenedor en Porto Cristo el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer estaba embarazada de 26 o 27 semanas. La recién nacida fue rescatada por agentes de la Policía Local gracias al aviso de un testigo. La llevaron rápidamente al hospital de Llevant, pero los médicos ya nada pudieron hacer por su vida. Los informes forenses concluyeron que la niña nació viva y murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto y un traumatismo craneal producido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor.

La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba a morir. Pide para ellos condenas de prisión permanente revisable. La tía, por su parte, no hizo nada para impedirlo pese a la crítica situación de la pequeña. Las defensas, por su parte, reclaman la absolución.