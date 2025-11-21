Detenido un atracador en Palma tras arrebatar a un hombre un sobre con 6.000 euros y agredirle

Con el pretexto de pedirle un cigarro, un asaltante, de origen marroquí, se acercó a un hombre en Palma y le arrebató de un bolsillo un sobre con 6.000 euros y el móvil. La víctima fue tras el delincuente y este le agredió. El afectado pidió auxilio y varios ciudadanos retuvieron al malhechor y no pudo escapar. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en el barrio palmesano de La Lonja. Varias llamadas alertaron al 091 de que se había producido un intento de atraco a un hombre en plena calle. No obstante varios testigos acudieron a las llamadas de auxilio de la víctima y lograron retener al delincuente para evitar que pudiera escapar.

A continuación efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar donde tenían retenido al atracador. La víctima relató que este individuo se le había aproximado con la excusa de pedirle un cigarro. De repente, le metió la mano en un bolsillo del pantalón y le arrebató un sobre que llevaba con 6.000 euros, dinero que portaba en efectivo por motivos laborales. También le sustrajo el teléfono móvil.

"¡Suéltame o te pincho y te mato!"

El delincuente emprendió la huida a la carrera y la víctima fue tras él. El afectado logró interceptarle a los pocos metros. Entre ambos se inició una acalorada discusión. De repente el asaltante golpeó a la víctima, al tiempo que le amenazó de muerte. "¡Suéltame o te pincho y te mato!", le espetó. Como consecuencia de los golpes recibidos, el afectado presentaba una herida en la cara por la que precisó de asistencia sanitaria.

Mientras era golpeado, el hombre comenzó a pedir ayuda y varios viandantes se aproximaron al lugar donde este se encontraba. Los testigos le auxiliaron y retuvieron al atracador para evitar que pudiera darse a la fuga. Efectivos de la Policía Nacional se personaron rápidamente en el lugar. Tras cachear al malhechor, le intervinieron un sobre con 3.900 euros, que la víctima reconoció como suyos. También recuperaron el total de la suma de dinero arrebatada. Acto seguido el sujeto fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.