Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un atracador en Palma tras arrebatar a un hombre un sobre con 6.000 euros y agredirle

La víctima fue tras él y varios ciudadadanos retuvieron al asaltante hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional

Motoristas de la Policía Nacional durante una patrulla en Palma.

Motoristas de la Policía Nacional durante una patrulla en Palma. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Con el pretexto de pedirle un cigarro, un asaltante, de origen marroquí, se acercó a un hombre en Palma y le arrebató de un bolsillo un sobre con 6.000 euros y el móvil. La víctima fue tras el delincuente y este le agredió. El afectado pidió auxilio y varios ciudadanos retuvieron al malhechor y no pudo escapar. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en el barrio palmesano de La Lonja. Varias llamadas alertaron al 091 de que se había producido un intento de atraco a un hombre en plena calle. No obstante varios testigos acudieron a las llamadas de auxilio de la víctima y lograron retener al delincuente para evitar que pudiera escapar.

A continuación efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar donde tenían retenido al atracador. La víctima relató que este individuo se le había aproximado con la excusa de pedirle un cigarro. De repente, le metió la mano en un bolsillo del pantalón y le arrebató un sobre que llevaba con 6.000 euros, dinero que portaba en efectivo por motivos laborales. También le sustrajo el teléfono móvil.

"¡Suéltame o te pincho y te mato!"

El delincuente emprendió la huida a la carrera y la víctima fue tras él. El afectado logró interceptarle a los pocos metros. Entre ambos se inició una acalorada discusión. De repente el asaltante golpeó a la víctima, al tiempo que le amenazó de muerte. "¡Suéltame o te pincho y te mato!", le espetó. Como consecuencia de los golpes recibidos, el afectado presentaba una herida en la cara por la que precisó de asistencia sanitaria.

Noticias relacionadas y más

Mientras era golpeado, el hombre comenzó a pedir ayuda y varios viandantes se aproximaron al lugar donde este se encontraba. Los testigos le auxiliaron y retuvieron al atracador para evitar que pudiera darse a la fuga. Efectivos de la Policía Nacional se personaron rápidamente en el lugar. Tras cachear al malhechor, le intervinieron un sobre con 3.900 euros, que la víctima reconoció como suyos. También recuperaron el total de la suma de dinero arrebatada. Acto seguido el sujeto fue detenido por un presunto delito de robo con violencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
  2. El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
  3. Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
  4. Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
  5. Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
  6. “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
  7. El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
  8. ¿Nevará hoy en Mallorca? La regla de los “nivofrikis” es clara: 'Con viento de mistral, no nieva

El juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo se repetirá en marzo

El juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo se repetirá en marzo

Detenido un atracador en Palma tras arrebatar a un hombre un sobre con 6.000 euros y agredirle

Muere un hombre en Menorca tras caer con su coche al mar en Ciutadella

Muere un hombre en Menorca tras caer con su coche al mar en Ciutadella

El hombre que drogaba y violaba a un niño en Inca, condenado por tener 100.000 archivos de pornografía infantil

El hombre que drogaba y violaba a un niño en Inca, condenado por tener 100.000 archivos de pornografía infantil

Dos intoxicados en un incendio en un edificio en Son Gotleu

Dos intoxicados en un incendio en un edificio en Son Gotleu

Un afectado en Baleares de una ciberestafa en 11 provincias con 19 víctimas por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos

Un afectado en Baleares de una ciberestafa en 11 provincias con 19 víctimas por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos

Una delincuente estafa 6.500 euros en tres hoteles y tiendas de Palma nada más salir de la cárcel

Una delincuente estafa 6.500 euros en tres hoteles y tiendas de Palma nada más salir de la cárcel

Envían a prisión a dos violentos atracadores de viviendas de ancianos en Mallorca

Envían a prisión a dos violentos atracadores de viviendas de ancianos en Mallorca
Tracking Pixel Contents