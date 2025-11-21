Un camión atropella a un peatón al caerse en la calzada en Consell cuando pasaba el vehículo

Un peatón ha resultado milagrosamente herido leve al caerse en la calzada en una calle de Consell en el preciso instante en el que pasaba un camión. Por fortuna el conductor ha pisado el freno y ha atenuado la fuerza del impacto del atropello. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario con un traumatismo craneoencefálico y con policontusiones.

El accidente ha ocurrido en torno a las doce del mediodía a la altura del número 21b de la calle Alcúdia, la Ma-13b. Un hombre salía de comprar en un Forn con ambas manos cargadas con coca y otros productos. De repente, el transeúnte ha tropezado al bajar el escalón y ha caído en la calzada. En ese preciso instante, un camión ha acertado a pisar por el lugar y le ha atropellado.

Un camionero se ha percatado de la presencia del peatón en el asfalto y ha pisado a fondo el freno. No obstante, al carecer su vehículo de ABS, no ha podido evitar impactar contra el transeúnte, pero solo le ha causado lesiones de carácter leve.

"Podría haber sido nefasto"

Agentes de la Policía Local de Consell se han desplazado rápidamente hasta el lugar para reconstruir cómo habían ocurrido los hechos. Los policías han comprobado que la víctima presentaba solo heridas leves. También han verificado el tacógrafo del camión y todo estaba en orden. Una ambulancia de la Clínica Juaneda ha acudido al lugar y jan trasladado a la víctima a un centro sanitario. El afectado solo presentaba un traumatismo craneoencefálico y lesiones leves. Algunos testigos han apuntado que, de haber ido el vehículo a más velocidad, "podría haber sido nefasto".