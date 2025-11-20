Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprendida una joven con bolsitas de tusi pegadas a su cuerpo en el Aeropuerto de Palma

Agentes de la Guardia Civil la han detenido por un presunto delito de tráfico de drogas

Bolsitas de tusi intervenidas a una joven pasajera en el Aeropuerto de Palma.

Bolsitas de tusi intervenidas a una joven pasajera en el Aeropuerto de Palma. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una joven de 20 años disparó el sistema luminoso y acústico al cruzar un arco de seguridad del Aeropuerto de Palma. Pese a esta circunstancia, se negó a pararse y dejar sus efectos en la bandeja aduciendo que perdía el vuelo. Tras trasladarla a dependencias oficiales, le hallaron bolsitas de tusi pegadas a su cuerpo, agentes de la Guardia Civil la detuvieron por un presunto delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de noviembre en el Aeropuerto de Palma. Una pasajera cruzó el arco de entrada en la zona de embarque e hizo que se activaran los dispositivos acústicos y luminosos. Los vigilantes de seguridad le instaron a que pasara de nuevo por dicho arco y se negó, al igual que a depositar sus efectos en las bandejas habilitadas a este efecto. Esta argumentó que tenía prisa y que iba a perder su vuelo.

Adheridas a su cuerpo

Ante la actitud de este joven, los vigilantes de seguridad avisaron a la Guardia Civil y varios agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) acudieron al lugar y la trasladaron a dependencias oficiales. Los agentes del instituto armado encontraron adosadas al cuerpo de la pasajera varias bolsitas tipo zip. En el interior había una sustancia en polvo y granulada de color rosa. Resultó ser tusi (MDMA y ketamina)y alcanzaba un peso de 77,50 gramos. Acto seguido fue detenida por un presunto delito de tráfico de drogas.

