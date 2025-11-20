Dos intoxicados en un incendio en un edificio en Son Gotleu

Dos personas han resultado intoxicadas por humo y otra ha sufrido una crisis de ansiedad en un incendio declarado esta tarde en Son Gotleu, en Palma. El fuego ha afectado a una planta baja que ha sufrido cuantiosos daños, han explicado fuentes de emergencias.

El siniestro se ha declarado poco después de las cinco de la tarde en el número 3 del pasaje Pico Aneto, una travesía de la calle Indalecio Prieto. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Palma y varias ambulancias.

Los efectivos sanitarios han atendido a una mujer de 32 años y un hombre de 48 años que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Ambos han sido trasladados a un hospital, aunque su estado no parece grave. El 061 ha asistido también a una mujer de 61 años que presentaba una crisis de ansiedad.

Los bomberos han sofocado las llamas y han conseguido rescatar en buen estado a un perro que había quedado atrapado en el interior de la vivienda, han señalado las mismas fuentes.