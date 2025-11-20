Dos intoxicados en un incendio en un edificio en Son Gotleu
Otra persona ha tenido que ser atendida al sufrir una crisis de ansiedad y los bomberos han sofocado las llamas
Dos personas han resultado intoxicadas por humo y otra ha sufrido una crisis de ansiedad en un incendio declarado esta tarde en Son Gotleu, en Palma. El fuego ha afectado a una planta baja que ha sufrido cuantiosos daños, han explicado fuentes de emergencias.
El siniestro se ha declarado poco después de las cinco de la tarde en el número 3 del pasaje Pico Aneto, una travesía de la calle Indalecio Prieto. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias y al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Palma y varias ambulancias.
Los efectivos sanitarios han atendido a una mujer de 32 años y un hombre de 48 años que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Ambos han sido trasladados a un hospital, aunque su estado no parece grave. El 061 ha asistido también a una mujer de 61 años que presentaba una crisis de ansiedad.
Los bomberos han sofocado las llamas y han conseguido rescatar en buen estado a un perro que había quedado atrapado en el interior de la vivienda, han señalado las mismas fuentes.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario