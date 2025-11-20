Envían a prisión a dos violentos atracadores de viviendas de ancianos en Mallorca
Agentes de la Guardia Civil por dos robos con fuerza y dos con violencia en domicilios de Santanyí, ses Salines y Sineu
Dos atracadores se decantaban por robar en viviendas de ancianos de Mallorca y no dudaban en emplear la violencia contra sus víctimas. Agentes de la Guardia Civil ha detenido a estos dos asaltantes, dos jóvenes de 18 y 14 años, por delitos cometidos en Santanyí, ses Salines y Sineu. Al ser puestos a disposición judicial, el juzgado de Manacor decretó su ingreso en prisión.
La investigación la iniciaron agentes del Puesto Principal de Santanyíde la Guardia Civil después de tener constancia de una oleada de robos en domicilios en un corto periodo de tiempo en distintos municipios de la comarca. Las víctimas siempre eran personas de edad avanzada y los asaltantes no dudaban en emplear la violencia si lo consideraban necesario. Así, una anciana sufrió lesiones al ser golpeada por uno de los atracadores.
Las pesquisas de la Guardia Civil derivaron en el establecimiento de diversos dispositivos de vigilancia y puntos de verificación en las zonas afectadas. El cerco se estrechó sobre los sospechosos el pasado lunes. Un coche utilizado por los atracadores, al percatarse de la presencia de efectivos del instituto armado, emprendieron la huida realizando maniobras evasivas. No obstante no lograron huir y fueron interceptados y detenidos. En el interior del vehículo donde viajaban los atracadores, los agentes de la Guardia Civil hallaron pasamontañas, herramientas de corte y otros objetos compatibles con los robos con fuerza en viviendas.
Investigación abierta
Los dos jóvenes asaltantes detenidos fueron puestos a disposición judicial este miércoles en el Juzgado de Manacor. El juez de guardia decretó para ambos su ingreso en prisión sin fianza como presuntos autores de al menos dos delitos de robo con violencia y otros tantos de robo con fuerza en el interior de domicilio. La Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones. De hecho las investigaciones del instituto armado continúan para esclarecer la totalidad de los delitos denunciados.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- Gentrificación en Canamunt: 'Los mismos que se quejan de que no quedan vecinos alquilan a precios desorbitados