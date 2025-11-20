Envían a prisión a dos violentos atracadores de viviendas de ancianos en Mallorca

Dos atracadores se decantaban por robar en viviendas de ancianos de Mallorca y no dudaban en emplear la violencia contra sus víctimas. Agentes de la Guardia Civil ha detenido a estos dos asaltantes, dos jóvenes de 18 y 14 años, por delitos cometidos en Santanyí, ses Salines y Sineu. Al ser puestos a disposición judicial, el juzgado de Manacor decretó su ingreso en prisión.

La investigación la iniciaron agentes del Puesto Principal de Santanyíde la Guardia Civil después de tener constancia de una oleada de robos en domicilios en un corto periodo de tiempo en distintos municipios de la comarca. Las víctimas siempre eran personas de edad avanzada y los asaltantes no dudaban en emplear la violencia si lo consideraban necesario. Así, una anciana sufrió lesiones al ser golpeada por uno de los atracadores.

Las pesquisas de la Guardia Civil derivaron en el establecimiento de diversos dispositivos de vigilancia y puntos de verificación en las zonas afectadas. El cerco se estrechó sobre los sospechosos el pasado lunes. Un coche utilizado por los atracadores, al percatarse de la presencia de efectivos del instituto armado, emprendieron la huida realizando maniobras evasivas. No obstante no lograron huir y fueron interceptados y detenidos. En el interior del vehículo donde viajaban los atracadores, los agentes de la Guardia Civil hallaron pasamontañas, herramientas de corte y otros objetos compatibles con los robos con fuerza en viviendas.

Investigación abierta

Los dos jóvenes asaltantes detenidos fueron puestos a disposición judicial este miércoles en el Juzgado de Manacor. El juez de guardia decretó para ambos su ingreso en prisión sin fianza como presuntos autores de al menos dos delitos de robo con violencia y otros tantos de robo con fuerza en el interior de domicilio. La Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones. De hecho las investigaciones del instituto armado continúan para esclarecer la totalidad de los delitos denunciados.