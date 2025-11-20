Detenido por desobediencia un taxista ebrio en Palma tras chocar contra un ciclomotor e intentar darse a la fuga

Un taxista ebrio, español de 58 años, chocó contra un ciclomotor en Palma y luego intentó darse a la fuga. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de desobediencia. Mientras, agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por negarse a realizar la prueba de alcoholemia tras el accidente.

Ciclomotor embestido por el taxista ebrio en Son Ferriol. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos se produjeron la tarde del pasado 13 de noviembre en la Playa de Palma. Un agente de la Policía Local, que patrullaba la zona a pie, vio salir a un taxista de un bar después de haber consumido bebidas alcohólicas y le instó a que no cogiera el coche debido a su evidente estado de embriaguez. Este hizo caso omiso y se marchó del lugar. El policía no le pudo dar alcance, al no llevar vehículo alguno, y alertó por radio al resto de unidades.

Sobre las seis y diez de la tarde, se volvieron a tener noticias de este individuo. La base del 092 activó una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma a la avenida del Cid de Son Ferriol. El mismo taxi estaba implicado en un accidente. El conductor había embestido a un ciclomotor, aunque no causó heridos. Tras el siniestro, el taxista intentó huir, pero una patrulla de agentes de la Policía Nacional le interceptó antes de que lograra escapar.

Actitud desafiante

Cuando llegaron los agentes de la Uvac al lugar, estos observaron que el taxista presentaba claros síntomas de embriaguez. Mantenía una actitud desafiante y se negó reiteradamente a realizar la prueba de alcoholemia, pese a que fue informado de que tendría consecuencias legales fue investigado por este motivo. Por su parte, los agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito de desobediencia al intentar marcharse del lugar del accidente.