Una delincuente estafa 6.500 euros en tres hoteles y tiendas nada más salir de la cárcel

Una delincuente recién salida de la cárcel estafó 6.500 euros a tres hoteles de lujo y a tiendas de accesorios de animales. La mujer decía tener problemas con sus tarjetas de crédito y ofrecía efectuar una transferencia bancaria, pero el dinero nunca llegaba a su destino. Agentes de la Policía Nacional la han detenido por presuntos delitos de estafa, amenazas y otro de quebrantamiento de la orden judicial de alejamiento.

Un investigador de Delincuencia Económica de la Policía Nacional examina los efectos de la estafadora. / POLICÍA NACIONAL

La investigación de agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se había iniciado semanas atrás y la fase de explotación se puso en marcha el pasado martes. Varios establecimientos, entre los que había hoteles de cinco estrellas, denunciaron que una clienta había realizado transferencias falsas para tratar de pagar los bienes que había consumido.

Solo en los tres hoteles el lujo, esta estafadora habría cometido un fraude de 5.200 euros. Además, esta también engaño a una tienda de accesorios para animales y a otros establecimientos. Todas estas estafas las cometió en apenas 20 días y el montante total ascendió a 6.500 euros.

Uno de los hoteles afectados, al no recibir el dinero de la transferencia anunciada, retuvo todas las pertenencias de esta estafadora de la habitación donde se alojaba. Al tener conocimiento de esta medida, esta mujer se encolerizó y amenazó a un trabajador que, si no le entregaban sus efectos a su pareja, tendrían problemas. De hecho dijo que era muy agresiva.

Cuando los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica identificaron a esta mujer, se dieron cuenta de que era una vieja conocida. En concreto había perpetrado varias estafas durante los últimos años. Además, averiguaron que esta acababa de salir de prisión por otros fraudes en los últimos meses.

El 'modus operandi' era el mismo. Este consiste en ganarse la confianza de las víctimas haciéndoles creer que es una persona de un elevado poder adquisitivo. Bien por la vestimenta como por su forma de expresarse. A la hora de efectuar sus compras, dice tener problemas con las tarjetas de crédito y finge hacer transferencias bancarias que no se consuman. Ante la posibilidad de perder una copiosa venta, la aceptan.

Alejamiento de 100 metros

Sin embargo, dicha transferencia se efectúa en diferido. Por tanto, el dinero llega el día que ella haya decidido y no de la forma más inmediata. Esto es lo que hace creer a sus víctimas. El dinero no llega a su destino, pero le sirve para hacer una captura de pantalla del supuesto pago al vendedor para que acepte la compra.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a esta mujer el pasado martes como presunta autora de los delitos de amenazas y otro de quebrantamiento. Esta última porque el juez le había prohibido acercarse a ningún establecimiento, salvo que fuera alimentario, a menos de 100 metros.

Hasta el momento se han contabilizado seis víctimas. No obstante los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional no descartan que surjan más casos en los próximos días.