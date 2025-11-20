Condenado por tirar un bote de humo en Son Espases y enfrentarse a la Policía

Un hombre fue condenado ayer a un año y tres meses de prisión y varias multas por tirar un bote de humo en el hospital Son Espases y enfrentarse a la Policía. El acusado, que tiene diagnosticada una discapacidad psíquica, se declaró en el juicio autor de varios delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia y lesiones tras el acuerdo alcanzado entre su abogada y la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando el acusado, de 37 años, tiró un bote de humo en la zona de pediatría de Son Espases. La humareda generó una importante alarma y tres agentes de la Policía Local de Palma que estaban en el hospital por otro asunto acudieron a la zona y resultaron intoxicados.

El procesado huyó del lugar y se inició una persecución por una carretera cercana. Cuando el hombre fue interceptado, se abalanzó contra el vehículo policial y rompió uno de los faros delanteros antes de ser reducido. Ofreció una gran resistencia y se enfrentó a los agentes. El Ayuntamiento de Palma tasó los daños en el coche patrulla en 614,75 euros. Los tres policías intoxicados por el humo precisaron asistencia médica, pero no sufrieron lesiones graves.

El acuerdo entre las partes sellado ayer en un juzgado de lo penal de Palma incluye indemnizaciones de 1.500, 250 y 200 euros respectivamente para los tres agentes afectados, así como una compensación a Cort por los daños en el vehículo policial. La sentencia aprecia una atenuante de alteración psíquica, ya que el hombre tiene una discapacidad reconocida de 38 puntos.