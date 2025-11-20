Ataca tres veces a un hombre en Son Gotleu con un cuchillo, un destornillador y una piedra
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven argelino por presuntos delito sde intento de homicidio y lesiones
Un joven, de origen argelino, atacó tres veces a un hombre en Son Gotleu con extrema violencia. El agresor acometió contra él con un cuchillo, con un destornillador, le golpeó en la cabeza con una piedra y le propinó un puñetazo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por presuntos delitos de tentativa de homicidio y de lesiones.
Las pesquisas las inició el Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional tras recibir la denuncia de la víctima. Este explicó que el pasado 18 de septiembre, mientras paseaba con un amigo por las calles de Son Gotleu, se le abalanzó el agresor sin mediar palabra y le causó lesiones en el costado izquierdo, en la espalda y en un brazo al clavarle un destornillador. El denunciante reconoció que había tenido desavenencias con el atacante.
Rotura de la hoja
Apenas tres días más tarde, el 21 de septiembre, el agresor le pegó un puñetazo a la víctima en la cara. Finalmente, el 25 de septiembre cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar de Son Gotleu se produjo la tercera agresión. El atacante le atacó con un cuchillo. El afectado se pudo defender interponiendo su antebrazo, aunque sufrió heridas de arma blanca en el cuerpo. Acto seguido el sujeto le asestó una cuchillada en el abdomen. No obstante no llegó a lesionarle. La riñonera amortiguó el impacto e hizo que la hoja se rompiera. En ese instante, el agredido cayó al suelo. Esta situación la aprovechó el sujeto para coger una piedra y propinarle golpes en la cabeza. Gracias a que otras personas se interpusieron, este individuo huyó y el herido fue trasladado a un centro sanitario. Allí le aplicaron puntos de sutura y trataron sus otras lesiones.
Tras numerosas pesquisas, los agentes del Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional localizaron al supuesto autor de estos hechos. A continuación fue detenido por presuntos delitos de tentativa de homicidio y lesiones.
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones
- Gentrificación en Canamunt: 'Los mismos que se quejan de que no quedan vecinos alquilan a precios desorbitados