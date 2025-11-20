Ataca tres veces a un hombre en Son Gotleu con un cuchillo, un destornillador y una piedra

Un joven, de origen argelino, atacó tres veces a un hombre en Son Gotleu con extrema violencia. El agresor acometió contra él con un cuchillo, con un destornillador, le golpeó en la cabeza con una piedra y le propinó un puñetazo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por presuntos delitos de tentativa de homicidio y de lesiones.

Las pesquisas las inició el Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional tras recibir la denuncia de la víctima. Este explicó que el pasado 18 de septiembre, mientras paseaba con un amigo por las calles de Son Gotleu, se le abalanzó el agresor sin mediar palabra y le causó lesiones en el costado izquierdo, en la espalda y en un brazo al clavarle un destornillador. El denunciante reconoció que había tenido desavenencias con el atacante.

Rotura de la hoja

Apenas tres días más tarde, el 21 de septiembre, el agresor le pegó un puñetazo a la víctima en la cara. Finalmente, el 25 de septiembre cuando la víctima se encontraba en la terraza de un bar de Son Gotleu se produjo la tercera agresión. El atacante le atacó con un cuchillo. El afectado se pudo defender interponiendo su antebrazo, aunque sufrió heridas de arma blanca en el cuerpo. Acto seguido el sujeto le asestó una cuchillada en el abdomen. No obstante no llegó a lesionarle. La riñonera amortiguó el impacto e hizo que la hoja se rompiera. En ese instante, el agredido cayó al suelo. Esta situación la aprovechó el sujeto para coger una piedra y propinarle golpes en la cabeza. Gracias a que otras personas se interpusieron, este individuo huyó y el herido fue trasladado a un centro sanitario. Allí le aplicaron puntos de sutura y trataron sus otras lesiones.

Tras numerosas pesquisas, los agentes del Grupo de Investigación Centro de la Policía Nacional localizaron al supuesto autor de estos hechos. A continuación fue detenido por presuntos delitos de tentativa de homicidio y lesiones.