Un afectado en Baleares de una ciberestafa en 11 provincias con 19 víctimas por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos

Por medio de una web fraudulenta de productos electrónicos, una banda cometió 19 ciberestafas en 11 provincias españolas. Uno de los afectados se encuentra en Baleares. Un total de tres personas han sido investigadas por presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil. El montante económico asciende a 2.000 euros.

La investigación se inició en julio de 2024 en el País Vasco después de que un hombre denunciara una presunta ciberestafa en la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya. El afectado decía haber sido víctima de una estafa al intentar comprar un móvil valorado en 155,99 euros. Tras realizar el pago mediante una transferencia bancaria, realizó distintas comunicaciones en las que se le instaba a repetir la operación en diferentes cuentas. Nunca recibió el terminal ni ninguna respuesta de la empresa vendedora.

Al comprobar la desaparición de la web, los investigadores del instituto armado iniciaron un exhaustivo análisis de las cuentas bancarias y de las líneas telefónicas utilizadas. A partir de este momento, detectaron la implicación de diversas personas y la existencia de numerosas víctimas a nivel nacional. Las posteriores gestiones permitieron identificar tres cuentas bancarias empleadas para la recepción de los pagos de los afectados. El montante defraudado superaba los 2.000 euros. Además, constataron otros ingresos vinculados a distintos hechos delictivos.

Operación Brioso

El 'modus operandi' consistía en crear una página web que simulaba un comercio legítimo. De venta de electrodomésticos y telefonía. Ofrecía precios atractivos y un supuesto servicio de atención al cliente. Con esta apariencia de legalidad las víctimas ¡realizaban transferencias bancarias. Estos importes eran inmediatamente bloqueados y desviados mediante movimientos sucesivos entre cuentas controladas por los miembros del grupo. Para eludir la acción policial, los artífices de este fraude suplantaban la identidad de tres personas ajenas a estos hechos Sus datos eran utilizados para contratar líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias. Empleadas en las estafas.

Por medio de la denominada operación Brioso y la colaboración con las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Málaga y Ourense se lograron esclarecer 19 hechos delictivos. Estos fueron cometidos en Baleares, Vizcaya, Barcelona, Valladolid, Granada, Ávila, Pontevedra, Huelva, Toledo, Ciudad Real y Zaragoza.