Seis años de cárcel por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a seis años de prisión por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma. El acusado, que ya cumplió 12 años de prisión por matar a un hombre en Lanzarote en 2005, se ha declarado autor de un delito de intento de homicidio durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. El fallo aprecia la agravante de reinicidencia y la atenuante de embriaguez, ya que tenía sus facultades mermadas por el consumo de alcohol cuando atacó a la víctima. El perjudicado sufrió un profundo corte y tuvo que ser operado de urgencia en Son Espases. El tribunal ha dictado sentencia el acto.

Los hechos ocurrieron en la noche del 23 de mayo de 2024. El acusado, Santiago Nuez Ramírez, de 52 años, estaba en la vivienda de un amigo suyo que le había permitido pasar unos días allí. La víctima le dijo que debía irse de su casa inmediatamente, al parecer molesto por su comportamiento. El perjudicado intentó acompañar al procesado hasta la puerta para que se fuera y los dos hombres acabaron enzarzándose en una discusión. La riña se prolongó durante varios minutos en diferentes estancias del inmueble hasta que la víctima le dijo que iba a llamar a la Policía para conseguir echarlo de allí.

Heridas muy graves

Santiago Nuez, como él mismo ha reconocido hoy, le clavó entonces un cuchillo de hoja dentada en la zona izquierda del cuello, causándole un profundo corte del que empezó a brotar sangre. El acusado huyó entonces del lugar sin atender al herido ni alertar a los servicios de emergencias. La víctima sufrió heridas muy graves y fue trasladado a Son Espases, donde fue sometido a una intervención quirúrgica urgente. El médico forense que lo examinó después concluyó que habría fallecido en caso de no recibir asistencia médica.

La Policía Nacional consiguió identificar y localizar al agresor en poco tiempo. Santiago Nuez fue detenido e ingresó en prisión provisional. No era la primera que estaba entre rejas, pues cumplió una condena de 12 años por homicidio tras ser declarado culpable de matar a un hombre en Lanzarote (Canarias) en 2005. Según la sentencia, Nuez y otra persona acabaron con la vida de un indigente en la chabola que compartían golpeándole en la cabeza y asestándole varios navajazos en el pecho y el abdomen. Dejaron a la víctima sobre una cama, todavía con vida, y se dieron a la fuga.

Estaba ebrio

Por la agresión a su amigo en Palma la Fiscalía le imputó un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de reincidencia, por el que reclamó una nueva condena de diez años de cárcel y una indemnización para el perjudicado de 20.000 euros.

El ministerio público, la defensa y la acusación particular han alcanzado finalmente un acuerdo de conformidad que ha permitido rebajar la pena. El hombre ha aceptado una condena de seis años de prisión al apreciarse la atenuante de embriguez, ya que cuando cometió la agresión estaba ebrio y tenía sus facultades mermadas. La indemnización para el perjudicado ha quedado fijada en 45.000 euros. El tribunal de la sección primera de la Audiencia ha dictado sentencia el acto.