Un ladrón robó efectos por valor de 1.600 euros dentro de coches a turistas en miradores de la Serra de Tramuntana

Mientras los visitantes se embelesaban con las impresionantes vistas en miradores de la Serra de Tramuntana en Estellencs y en Banyalbufar, un ladrón se dedicaba a saquear sus pertenencias de sus coches aparcados en las proximidades. El botín obtenido se calcula en torno a 1.600 euros. Agentes de la Guardia Civil han detenido a este joven, español de 23 años, por al menos cuatro presuntos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo.

La investigación se inició el pasado mes de octubre después de que la Guardia Civil recibiera numerosas denuncias de robos en vehículos estacionados en miradores de la Serra de Tramunana. Todas estas hacían referencia a que les habían saqueado sus objetos de valor en diferentes puntos turísticos ubicados en la carretera Ma-10.

A partir de este momento, efectivos del instituto armado iniciaron las pesquisas para averiguar quién estaba cometiendo esta oleada de robos de similares características. Fruto de estas indagaciones, los investigadores contactaron con un testigo. Este confirmó las investigaciones emprendidas por la Guardia Civil. A continuación lograron localizar y detener al presunto autor estas fechorías. La mayoría de estas las había cometido en los vehículos estacionados en los aparcamientos de la Torres des Verger, en Banyalbufar y el mirador Ricardo Roca de Estellencs. En ambos cometió sustracciones por un valor estimado de unos 1.600 euros. La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de otros implicados en estos delitos.

Prohibición de acudir a la Ma-10

Cuando los agentes de la Guardia Civil pusieron al detenido a disposición judicial, el juez de guardia, a tenor de su reiteración delictiva, y de los numerosos indicios recabados por los investigadores de la Guardia Civil, le impuso como medida cautelar la prohibición de acudir a la Ma-10, la carretera de la Serra de Tramuntana.