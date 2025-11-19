Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ladrón robó efectos por valor de 1.600 euros dentro de coches a turistas en miradores de la Serra de Tramuntana

Agentes de la Guardia Civil han detenido a este joven delincuente por al menos cuatro de estos delitos

Agentes de la Guardia Civil llevan detenido al presunto ladrón por robos en coches en miradores de la Serra.

Agentes de la Guardia Civil llevan detenido al presunto ladrón por robos en coches en miradores de la Serra. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Mientras los visitantes se embelesaban con las impresionantes vistas en miradores de la Serra de Tramuntana en Estellencs y en Banyalbufar, un ladrón se dedicaba a saquear sus pertenencias de sus coches aparcados en las proximidades. El botín obtenido se calcula en torno a 1.600 euros. Agentes de la Guardia Civil han detenido a este joven, español de 23 años, por al menos cuatro presuntos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo.

La investigación se inició el pasado mes de octubre después de que la Guardia Civil recibiera numerosas denuncias de robos en vehículos estacionados en miradores de la Serra de Tramunana. Todas estas hacían referencia a que les habían saqueado sus objetos de valor en diferentes puntos turísticos ubicados en la carretera Ma-10.

A partir de este momento, efectivos del instituto armado iniciaron las pesquisas para averiguar quién estaba cometiendo esta oleada de robos de similares características. Fruto de estas indagaciones, los investigadores contactaron con un testigo. Este confirmó las investigaciones emprendidas por la Guardia Civil. A continuación lograron localizar y detener al presunto autor estas fechorías. La mayoría de estas las había cometido en los vehículos estacionados en los aparcamientos de la Torres des Verger, en Banyalbufar y el mirador Ricardo Roca de Estellencs. En ambos cometió sustracciones por un valor estimado de unos 1.600 euros. La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de otros implicados en estos delitos.

Noticias relacionadas y más

Prohibición de acudir a la Ma-10

Cuando los agentes de la Guardia Civil pusieron al detenido a disposición judicial, el juez de guardia, a tenor de su reiteración delictiva, y de los numerosos indicios recabados por los investigadores de la Guardia Civil, le impuso como medida cautelar la prohibición de acudir a la Ma-10, la carretera de la Serra de Tramuntana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  2. La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
  3. La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
  4. Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
  5. El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
  6. Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma
  7. Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
  8. Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma

Un ladrón robó efectos por valor de 1.600 euros dentro de coches a turistas en miradores de la Serra de Tramuntana

Un ladrón robó efectos por valor de 1.600 euros dentro de coches a turistas en miradores de la Serra de Tramuntana

Dos años de cárcel por abusos sexuales a su hijastra en Palma

Dos detenidos por pegar una paliza a un joven para robarle el patinete eléctrico en Son Gotleu

Dos detenidos por pegar una paliza a un joven para robarle el patinete eléctrico en Son Gotleu

Seis años de cárcel por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma

Seis años de cárcel por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma

Condenado un conductor ebrio por huir a 130 kilómetros por hora y atacar a dos policías en Cala Rajada

La Fiscalía niega irregularidades judiciales en la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo

La Fiscalía niega irregularidades judiciales en la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo

Detenido en Palma un sintecho por enfrentarse a varios policías

Detenido en Palma un sintecho por enfrentarse a varios policías

Detenido por tirar ladrillos y platos desde la azotea de un edificio y dañar dos coches en Palma

Detenido por tirar ladrillos y platos desde la azotea de un edificio y dañar dos coches en Palma
Tracking Pixel Contents