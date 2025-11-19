La Fiscalía niega irregularidades judiciales en la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo

La Fiscalía mueve ficha para defender la legalidad de la investigación judicial de la gran operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero en Mallorca. El ministerio público aprovechó una vista de apelación celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, en la que se pidió la puesta en libertad de dos de los acusados, para hacer frente a las solicitudes de nulidad del proceso que ya han presentado varios abogados defensores. Fueron los máximos responsables de la institución, el fiscal jefe, Julio Cano, y el teniente fiscal, Adrián Salazar, quienes sostuvieron ante el tribunal que durante la instrucción de la operación 'Enroque Bal-Manso' no se han vulnerado los derechos de los imputados, según informaron fuentes jurídicas.

Los abogados de los más de 70 acusados en la causa han empezado a presentar escritos en el juzgado de instrucción número 7 de Palma, encargado de las pesquisas, para reclamar la nulidad de buena parte de la causa. El argumento esgrimido es un supuesto retraso de cinco días en el dictado de un auto para prorrogar la investigación que invalidaría el grueso de las diligencias llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre ellas las intervenciones telefónicas, los registros y las detenciones. Fuentes de las defensas de los imputados aseguran que habrá nuevas peticiones de nulidades en los próximos días.

En esta tesitura, los máximos responsables de la Fiscalía, Julio Cano y Adrián Salazar, negaron ayer formalmente por primera vez estas presuntas irregularidades procesales. Lo hicieron en una vista celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial por el recurso presentada por los abogados de dos de los acusados, detenidos a finales de octubre, contra la decisión del juez instructor de enviarlos a prisión de manera preventiva.

Aunque la petición de nulidad no estaba sobre la mesa, ya que no había sido esgrimida por los letrados en su recurso, los fiscales aprovecharon la vista para, además de oponerse a la puesta en libertad de estos dos sospechosos, sostener que durante la instrucción no se han cometido irregularidades que puedan desembocar en la nulidad de la causa.

La operación 'Enroque Bal-Manso' es una de las investigaciones contra el crimen organizado más importantes de la historia reciente de Balears. Las pesquisas, iniciadas hace unos dos años, se han saldado por el momento con la detención de 76 personas y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros. Los cabecillas de la organización serían Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez, ambos en prisión preventiva. También está encarcelado el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, acusado de darles chivatazos.