Dos detenidos por pegar una paliza a un joven para robarle el patinete eléctrico en Son Gotleu

Un joven se encontraba montando en su patinete por la calle Indalecio Prieto de Son Gotleu cuando un grupo de siete individuos le rodeó, Tras impedirle que prosiguiera la marcha, le agredieron para sustraerle el vehículo de movilidad personal. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos integrantes de este grupo, de origen argelino, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en el barrio palmesano de Son Gotleu. La sala del 091 fue alertada de que se había producido un atraco en la calle Indalecio Prieto y una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que se encontraba por la zona, fue movilizada hasta el punto donde había ocurrido el delito.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, se encontraron con un joven muy nervioso y agitado. Este se introdujo en un coche patrulla y les aseguró que tenía mucho miedo. Este les explicó que se encontraba momentos antes montando en patinete por la calle Indalecio Prieto cuando un grupo de siete jóvenes de origen magrebí le abordó.

El grupo rodeó al joven en patinete y le impidió que prosiguiera la marcha. Acto seguido comenzaron a increparle y amenazarle. A continuación se abalanzaron sobre él y le propinaron numerosos golpes, patadas y puñetazos hasta arrebatarle el vehículo de movilidad personal y se marcharon del lugar a la carrera. La víctima aseguró que su valor era de 464 euros.

Pago de 40 euros para recuperarlo

La víctima informó también a los policías de que había localizado a dos de los asaltantes cerca del lugar donde habían tenido lugar los hechos. Esteles pidió que le devolvieran su patinete que le habían robado previo pago de 20 euros. Estos le dijeron que si les daba el dinero les aportaría el lugar donde este se encontraba. Tras pagar esta cantidad, los dos individuos le acompañaron a la calle Regal. Una vez allí, le pidieron otros 20 euros más y el afectado accedió. Pero estos se marcharon a la carretera sin cumplir su palabra.

Con esta información y con las características físicas de estos dos individuos, los agentes localizaron a estos dos sujetos. Estos coincidían con la descripción de los siete integrantes del grupo que habían asaltado a la víctima para robarle el patinete y los que exigieron 40 euros a la víctima para recuperarlo. A continuación los dos fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia. La investigación continúa abierta para tratar de detener a los otros cinco participantes en el atraco para tratar de recuperar el vehículo.