Condenado un conductor ebrio por huir a 130 kilómetros por hora y atacar a dos policías en Cala Rajada

Un conductor de 35 años ha sido condenado por huir de la Policía a 130 kilómetros por hora en Cala Rajada (Capdepera), poniendo en peligro a decenas de personas, y atacar a dos agentes cuando fue interceptado el pasado fin de semana. El acusado, que estaba ebrio, recorrió varias calles en sentido contrario y marcha atrás en las inmediaciones de una discoteca. Fue detenido y sometido a un juicio rápido, en el que aceptó un año de prisión, varias multas y la retirada del carné por seis delitos.

Los hechos, según señala la sentencia, ocurrieron hacia las cuatro y media de la madrugada del pasado domingo. El acusado, que tenía sus facultades “gravemente disminuidas” por el consumo de alcohol, iba al volante de un Renault Clio con el que recorría las calles Elionor Servera y ses Llegítimes, en los alrededores de una discoteca en la que al parecer había estado aquella noche.

El acusado, al ser detenido por la Policía Local. / DM

El vehículo circulaba a gran velocidad y en dirección contraria en un tramo en el que se encontraban unas 20 personas, relata el fallo judicial. Cuando descubrió la presencia de una patrulla de la Policía Local de Capdepera, realizó un giro y empezó a huir en dirección contraria, mientras realizaba derrapes de manera deliberada en los giros. La sentencia señala que llegó a circular a velocidades cercanas a los 130 kilómetros por hora en vías limitadas a 50.

Marcha atrás

Cuando los agentes le dieron alcance y le indicaron que se parara, el conductor dio un brusco frenazo y empezó a circular marcha atrás a gran velocidad a lo largo de unos 500 metros hasta que se detuvo ante la discoteca La Santa, donde varias personas tuvieron que apartarse para no ser atropelladas.

Dos agentes se acercaron entonces al coche para evitar que el conductor huyera. El hombre mostró entonces una “actitud violenta y agresiva” y golpeó a los dos policías, que consiguieron finalmente sacarlo del vehículo y reducirlo pese a la fuerte resistencia que opuso. Ambos sufrieron lesiones de carácter leve. El acusado se negó a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas y quedó detenido bajo custodia de la Guardia Civil.

Seis delitos

El sospechoso fue puesto el lunes a disposición judicial y condenado en un juicio rápido. La sentencia le declara autor de delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, desobediencia y resistencia grave, lesiones y negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica. Por ellos aceptó un año de prisión, 2.100 euros de multa y la retirada del carné durante cuatro años y medio. Además, deberá indemnizar a los dos agentes a los que agredió con 120 euros por cabeza.

Pese a que el acusado se negó a la prueba de alcoholemia, la sentencia refleja que desprendía un fuerte olor a alcohol y le aplica una atenuante de embriaguez.