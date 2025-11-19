Condenado a dos años de cárcel por abusos sexuales a una mujer dormida en Palmanova

Un hombre ha aceptado hoy una condena de dos años de prisión por abusos sexuales a una mujer que estaba dormida y aturdida por el consumo de alcohol en Calvià. El procesado, con pasaporte alemán, ha reconocido el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma que aprovechó el estado de la víctima para quitarle la ropa interior.

Aunque la Fiscalía sostenía en principio que la violó y reclamaba por ello diez años de cárcel, ha rebajado finalmente su petición tras alcanzar un acuerdo con la defensa y la acusación particular.

La sentencia declara al hombre autor de un delito de abuso sexual con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, pues el acusado ha consignado parte de los 25.000 euros con los que deberá indemnizar a la víctima.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de agosto de 2021 en el domicilio del acusado, que había organizado una fiesta, en Palmanova. El hombre aprovechó que la víctima estaba domida en una de las camas de la vivienda para abusar de ella.