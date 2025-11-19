Dos años de cárcel por abusos sexuales a su hijastra en Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a dos años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 8 años, a la que manoseó varias veces con la excusa de darle masajes en Palma. El procesado, de 32 años, ha reconocido los hechos en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que solicitaba inicialmente 10 años de cárcel para él.

El ministerio público ha aplicado una atenuante muy cualificada de reparación del daño, pues el hombre ha consignado 3.000 euros para indemnizar a la perjudicada. Las partes también han acordado que el procesado compense a la víctima con otros 3.000 euros y que no cumpla la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, según ha confesado el hombre. Aprovechando la relación que tenía con la hija de su pareja, la sometió a tocamientos en diversas ocasiones con el pretexto de darle masajes. Años más tarde, durante la pandemia, volvió a someterla a abusos sexuales.

La Fiscalía le acusaba inicialmente de dos delitos diferentes de abusos sexuales, pero finalmente le ha imputado uno solo pero continuado, lo que junto a la atenuante de reparación del daño ha permitido rebajar la pena hasta los dos años de cárcel.