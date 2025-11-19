Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Dos años de cárcel por abusos sexuales a su hijastra en Palma

El acusado sometió a la menor a tocamientos con la excusa de darle masajes

El hombre condenado, hoy en el juicio en la Audiencia Provincial.

El hombre condenado, hoy en el juicio en la Audiencia Provincial. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido condenado hoy a dos años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 8 años, a la que manoseó varias veces con la excusa de darle masajes en Palma. El procesado, de 32 años, ha reconocido los hechos en la Audiencia Provincial tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que solicitaba inicialmente 10 años de cárcel para él.

El ministerio público ha aplicado una atenuante muy cualificada de reparación del daño, pues el hombre ha consignado 3.000 euros para indemnizar a la perjudicada. Las partes también han acordado que el procesado compense a la víctima con otros 3.000 euros y que no cumpla la pena de prisión.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, según ha confesado el hombre. Aprovechando la relación que tenía con la hija de su pareja, la sometió a tocamientos en diversas ocasiones con el pretexto de darle masajes. Años más tarde, durante la pandemia, volvió a someterla a abusos sexuales.

La Fiscalía le acusaba inicialmente de dos delitos diferentes de abusos sexuales, pero finalmente le ha imputado uno solo pero continuado, lo que junto a la atenuante de reparación del daño ha permitido rebajar la pena hasta los dos años de cárcel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
  2. La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
  3. La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
  4. El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
  5. Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma
  6. Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
  7. Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
  8. Premios por ir a trabajar, tener iniciativa y hacer cursos: el IME quiere aumentar la productividad de sus empleados y reducir el absentismo

Dos años de cárcel por abusos sexuales a su hijastra en Palma

Dos detenidos por pegar una paliza a un joven para robarle el patinete eléctrico en Son Gotleu

Dos detenidos por pegar una paliza a un joven para robarle el patinete eléctrico en Son Gotleu

Seis años de cárcel por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma

Seis años de cárcel por apuñalar en el cuello a un amigo que lo echó de su casa en Palma

Condenado un conductor ebrio por huir a 130 kilómetros por hora y atacar a dos policías en Cala Rajada

La Fiscalía niega irregularidades judiciales en la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo

La Fiscalía niega irregularidades judiciales en la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo

Detenido en Palma un sintecho por enfrentarse a varios policías

Detenido en Palma un sintecho por enfrentarse a varios policías

Detenido por tirar ladrillos y platos desde la azotea de un edificio y dañar dos coches en Palma

Detenido por tirar ladrillos y platos desde la azotea de un edificio y dañar dos coches en Palma

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para uno de los atracadores de Pau Rigo por secuestrar y apalear a un hombre

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para uno de los atracadores de Pau Rigo por secuestrar y apalear a un hombre
Tracking Pixel Contents