La Fiscalía pide 14 años de cárcel para uno de los atracadores de Pau Rigo por secuestrar y apalear a un hombre

La Fiscalía pide 14 años de prisión para Fredy Escobar, que ya fue condenado por el asalto al anciano de Porreres Pau Rigo en el que murió su hermano Mauricio, por secuestrar y apalear a un hombre al que acusaba de robarle en Palma. El ministerio público sostiene que Escobar y otras cinco personas, a las que imputa delitos de secuestro y lesiones con instrumento peligroso, agredieron a la víctima con una barra de hierro, un cuchillo y un martillo. Los seis acusados fueron sorprendidos por la Policía Nacional cuando trasladaban a la víctima para matarla, sostiene la Fiscalía. La víctima sufrió graves lesiones y la acusación reclama para él una indemnización de 26.500 euros. El caso será enjuiciado por la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de noviembre de 2024. La fiscal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Fredy Escobar y el resto de acusados se concertaron para recuperar cierta cantidad de dinero que, según creían, les había robado la víctima. Escobar y otro de lso acusados fueron a buscarla a su domicilio y lo llevaron hasta la vivienda de uno de ellos, en la calle Reyes Católicos de Palma.

Barra, cuchillo y martillo

Allí estaba esperando el resto de la banda para agredirle. Escobar, siempre según la Fiscalía, propinó varios golpes al hombre con una barra de hierro. Otro de los asaltantes le atacó con un cuchillo y le dio varios golpes en el brazo con un martillo hasta que consiguieron sentarlo, atarlo y amordazarlo. Todos le dieron patadas y puñetazos por todo el cuerpo, mientras le exigían que les dijera dónde tenía el dinero y amenazaban con matar a su mujer y su hija.

Sin obtener la información, los acusados acabaron decidiendo llevarse al hombre del edificio para acabar con su vida en otro lugar. Pero cuando lo sacaron, pasó por allí una patrulla de la Policía Nacional y la víctima consiguió pedir auxilio a los agentes, que lo liberaron.

El perjudicado sufrió diversas fracturas, precisó asistencia médica tardó un mes en recuperarse. Los seis sospechosos, todos colombianos, fueron detenidos y permanecen en prisión preventiva desde entonces. El arresto de Escobar obligó a paralizar el segundo juicio por el atraco a Pau Rigo, en el que acabó siendo condenado a tres años de prisión. La sentencia, que absolvió al anciano de la muerte a tiros de Mauricio Escobar, consideró a Fredy autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones con las atenuantes de confesión y dilaciones indebida.

La Fiscalía imputa ahora a los seis procesados delitos de secuestro y lesiones con instrumento peligroso, por los que reclama sendas penas de 14 años de prisión.