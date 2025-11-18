Detenido por tirar ladrillos y platos desde la azotea de un edificio y dañar dos coches en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por tirar ladrillos y platos a la calle desde la azotea de un edificio, provocando daños en un coche que estaba aparcado. El sospechoso también amenazó a los agentes y dijo que iba a prender fuego al inmueble.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana en la barriada de Son Xigala, según ha informado hoy la Policía. Una llamada alertó al 091 de que un hombre estaba lanzando objetos desde lo alto de un edificio. Una vez en el lugar, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fueron requeridos por varios vecinos, quienes informaron que en la azotea se había instalado un joven con un perro y que era una persona conflictiva.

Los agentes comprobaron que el acusado había causado daños en dos vehículos estacionados en la zona, uno de los cuales presentaba un agujero en la carrocería por el impacto de un ladrillo. Posteriormente, subieron a la azote, peroo el sospechoso no estaba ya allí, por lo que pidieron a los perjudicados que presentaran una denuncia.

El acusado regresó poco después al lugar y los agentes intentaron dialogar con él, pero se mostró violento y profirió amenazas contra los agentes. "Voy a quemar el edificio”, anunció. Finalmente los agentes consiguieron que se tranquilizara con la intervención de los servicios del personal de una ambulancia, que le suministraron medicación.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de delitos de amenazas y daños. El perro quedó a cargo de un vecino.