Detenido en Palma un sintecho por enfrentarse a varios policías

Varios vecinos se habían quejado de que estaba tumbado en el portal de un edificio

La Policía Local detuvo al sospechoso.

La Policía Local detuvo al sospechoso. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

EFE

Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un español de 27 años como presunto autor de un delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad, después de que se negara a colaborar con los agentes que intentaban identificarlo ante las quejas vecinales por estar tumbado en un portal.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado por la mañana, en la plaza Francesc García i Orell, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) que realizaba labores de vigilancia preventiva en la zona fue requerida por varios ciudadanos porque un hombre que estaba tumbado en el portal de un edificio, dentro de un saco de dormir, se mostraba agresivo con los vecinos.

Al ser requerido por los agentes para su identificación, el hombre mostró una actitud hostil, negándose reiteradamente a colaborar y desobedeciendo las indicaciones de los policías. Esta conducta pasó rápidamente hacia una resistencia activa y grave, por lo que los agentes lo inmovilizaron y detuvieron "para garantizar la seguridad del entorno", según la nota de la Policía Local.

El hombre ya había sido arrestado por la Policía Local de Palma menos de una antes, el 9 de noviembre, por su presunta implicación en una tentativa de robo y un delito de lesiones.

