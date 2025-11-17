La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el hombre que mató a martillazos a su hermano en sa Pobla

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de prisión para el hombre que mató a martillazos a su hermano en sa Pobla. El ministerio público imputa a Miquel Terrassa un delito de homicidio con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que él mismo llamó al 061 tras la agresión. El procesado argumentó que había atacado a la víctima en un arrebato y apuntó a los continuos robos de la víctima a su madre como detonante del ataque. El caso será enjuiciado por un jurado popular.

Los hechos ocurrieron hacia las dos de la tarde del pasado 9 de febrero, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. Miquel Terrassa y su hermano Jaume se enzarzaron en una discusión en el domicilio de su madre, en la calle Gran de sa Pobla. Durante la riña, Miquel fue al taller donde trabajaba, situado a escasos metros, y cogió un martillo de grandes dimensiones.

Regresó entonces a la vivienda y golpeó con la herramienta a su hermano en la cabeza, causándoles lesiones muy graves. Miquel Terrassa, al ver a la víctima en el suelo, llamó al 061 diciendo que acababa de matar a una persona. Los efectivos sanitarios que acudieron a la vivienda comprobaron que Jaume Terrassa estaba vivo y lo trasladaron a Son Espases, donde falleció tres días después.

El procesado ingresó en prisión provisional, pero quedó en libertad dos semanas después.